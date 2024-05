"Alles, was er anfasst, endet im Tor": Chido Obi-Martin schießt in der Jugend des FC Arsenal alles kurz und klein

© imago images

Chido Obi-Martin: "In seinem ersten Spiel schoss er sieben Tore"

"Es ist hilfreich, wenn man einen Torjäger wie Chido hat, der im Moment brennt. Alles, was er anfasst, endet im Tor", lautete die recht nüchterne Reaktion von Obi-Martins Coach Jack Wilshere auf dessen Lauf. Auch in seiner Heimat Dänemark, wo Obi-Martin beim FC Kopenhagen ausgebildet wurde, hält sich die Verwunderung über dessen Torquote in Grenzen.

"Er war schon früh ein sehr großer, körperlicher und reifer Junge", sagte mit Anders Lange der Leiter der Kinderfußballabteilung des FCK bei The Athletic. "Er fing an, ein und zwei Altersklassen höher zu spielen, als er zehn oder elf war, weil er sehr gut und körperlich sehr reif war. Wir hatten eine Mannschaft in der Altersklasse über ihm, die ihre Spiele nicht immer gewonnen hat. Wir haben Chido zu ihnen geholt, als er zwölf Jahre alt war. In seinem ersten Spiel in der höheren Gruppe gewannen sie mit 10:0 und er schoss sieben Tore."

Es besteht kein Zweifel: Obi-Martin ist nicht nur herausragend talentiert, sondern auch ein Frühentwickler. Er misst bereits 1,88 Meter. Diese erstaunliche Physis verschaffte ihm immer schon entscheidende Vorteile gegenüber seinen gleichaltrigen Kontrahenten. Dazu bringt er eine hohe Schnelligkeit sowie eine sehr ordentliche Technik auch in engen Räumen mit und schießt seine Tore auf unterschiedliche Weisen.