FC Bayern München, News und Gerüchte: Uli Hoeneß soll Transfer von Florian Wirtz abgelehnt haben

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Uli Hoeneß legte Veto bei möglichem Transfer von Florian Wirtz ein

Beim FC Bayern gab es laut eines Berichts der Sport Bild im Sommer 2022 konkrete Pläne zur Verpflichtung von Florian Wirtz vom Bundesligarivalen Bayer Leverkusen. Diese seien aber nicht weiter verfolgt worden, da Klubpatron Uli Hoeneß den Daumen gesenkt habe.

In jenem Sommer, so heißt es, sei die damalige sportliche Führung des FCB um Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Kaderplaner Marco Neppe und Trainer Julian Nagelsmann zu Hoeneß an dessen Anwesen am Tegernsee gereist und habe versucht, diesem einen Transfer von Wirtz schmackhaft zu machen.

Wirtz galt bereits damals als Supertalent, laborierte jedoch an einer schweren Knieverletzung. Dies sahen Salihamidzic und Co. als Chance an, den offensiven Mittelfeldspieler für eine Summe von unter 100 Millionen Euro von Bayer loszueisen.

Bei Hoeneß wollten sie für ihren Vorschlag werben, schließlich hatte dessen Wort im Aufsichtsrat, der für einen Transfer dieser Größenordnung grünes Licht geben muss, großes Gewicht.

Hoeneß aber ließ sich laut der Sport Bild nicht überzeugen und legte sein Veto gegen die Verpflichtung ein. Grund: Er hatte noch den Rekordtransfer von Lucas Hernández drei Jahre zuvor im Kopf. Dieser war ebenfalls mit einer Bänderverletzung am Knie für 80 Millionen Euro Ablöse von Atlético Madrid verpflichtet worden und erwies sich in der Folge als verletzungsanfällig.

Wirtz hat sich längst gut von seinem Kreuzbandriss erholt und war ein Schlüsselspieler auf dem Weg zur Leverkusener Meisterschaft in der Vorsaison. Mit der deutschen Nationalmannschaft trifft er im Viertelfinale der EM am Freitagabend auf Spanien.

Mittlerweile gilt er als heiß umworben, auch der FCB soll wieder interessiert sein. Allerdings sind Ablösesummen von jenseits der 100 Millionen Euro im Gespräch. Der 21-Jährige hat zudem angekündigt, die kommende Saison beim Werksklub absolvieren zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.