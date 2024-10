"Ich habe mich vorbereitet": Kehrt Edin Terzic als Trainer zu seinem Ex-Verein zurück?

Kehrt Edin Terzic zu seinem Ex-Verein zurück?

Anschließend kehrte Terzic zum BVB zurück, zunächst weiterhin als Co-Trainer unter Lucien Favre. In der Folge fungierte er zweimal als Cheftrainer, zuletzt in den vergangenen zwei Jahren. In dieser Zeit verpasste er mit den Westfalen hauchdünn die deutsche Meisterschaft und scheiterte im Juni im Finale der Königsklasse an Real Madrid.

Terzic, der im Sommer auch als Nachfolger von Erik ten Hag bei Manchester United gehandelt worden war, gab erst kürzlich bekannt, dass er wieder bereit sein für einen neuen Job im Trainergeschäft. "Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere", sagte er dem Portal Coaches' Voice. "Ich habe reflektiert und mich vorbereitet. Ich habe betrachtet, was in der Vergangenheit gut lief und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein."