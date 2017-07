Alle Infos zur Summer League

Erlebe

Die Summer League wird seit 2004 von der NBA in der Offseason ausgerichtet, um kurz nach dem Draft Rookies und jungen Spielern, die weniger als drei Saisons gespielt haben, Spielpraxis zu bieten. Am 1. Juli hat die erste von drei Stationen in Orlando begonnen - inzwischen wurde auch das Turnier in Utah angepfiffen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur 2017er Ausgabe.

Was ist die Summer League?

Die Summer League ist eine von der NBA initiierte Profiliga, um Rookies und jungen Spielern (die drei oder weniger Jahre in der NBA gespielt haben) im Sommer Matchpraxis zu bieten. Die Liga findet seit 2004 statt. Die Summer League gilt als Sprungbrett für Spieler, die beim Draft nicht ausgewählt wurden oder bereits in Europa spielten.

Wo ist die Summer League zu sehen?

Im deutschen Fernsehen findet die Summer League nicht statt, man kann allerdings sämtliche Spiele über den NBA League Pass sehen. Wer nur die Highlights sehen möchte, findet diese bei SPOX oder über den offiziellen Youtube-Kanal der NBA.

Wann und wo findet die Summer League statt?

Die 2017er Ausgabe dauert vom 1. bis zum 17. Juli und findet in drei Städten statt (Orlando, Utah, Las Vegas). Begonnen hat das Event am 1. Juli in Orlando.

Stadt Zeitraum Orlando 01.07 - 06.07 Utah 03.07 - 06.07 Las Vegas 07.07 - 17.07

Welche Teams nehmen an der Summer League teil?

An den drei unterschiedlichen Orten nehmen auch unterschiedliche Teams teil, wobei einige Teams bei mehreren Turnieren antreten. Das größte Teilnehmerfeld hat die Las Vegas Summer League mit 24 von 30 NBA-Teams.

Orlando Utah Las Vegas Charlotte Hornets Boston Celtics Atlanta Hawks Indiana Pacers San Antonio Spurs Houston Rockets Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Dallas Mavericks Utah Jazz Boston Celtics Miami Heat LA Clippers Orlando Magic Phoenix Suns Detroit Pistons Brooklyn Nets New York Knicks LA Lakers Portland Trail Blazers Chicago Bulls Memphis Grizzlies Sacramento Kings Cleveland Caveliers Miami Heat San Antonio Spurs Dallas Maverickss Milwaukee Bucks Toronto Raptors Golden State Warriors New Orleans Pelicans Washington Wizards Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Utah Jazz

Summer League Orlando: Spielplan und Ergebnisse

Day 1 (1. Juli):

Charlotte Hornets - Miami Heat 74:67

Orlando Magic - Indiana Pacers 74:85

New York Knicks - Dallas Mavericks 75:80

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 92:91

Tages-Roundup zum Nachlesen!

Day 2 (2. Juli):

New York Knicks - Detroit Pistons 78:103

Orlando Magic - Miami Heat 81:68

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 84:77

Tages-Roundup zum Nachlesen!

Day 3 (3. Juli):

New York Knicks - Oklahoma City Thunder 87:99

Orlando Magic - Dallas Mavericks 76:86

Indiana Pacers - Miami Heat 86:83

Tages-Roundup zum Nachlesen!

Day 4 (4. Juli):

Miami Heat - Detroit Pistons

Indiana Pacers - Dallas Mavericks

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder

Day 5 (5. Juli):

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets - Detroit Pistons

Orlando Magic - New York Knicks

Day 6 - Championship Day (6. Juli):

Partien stehen noch nicht fest

Summer League Utah: Spielplan und Ergebnisse

Day 1 (3. Juli):

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 88:89

Utah Jazz - San Antonio Spurs 87:74

Tages-Roundup zum Nachlesen!

Day 2 (4. Juli):

Boston Celtics - San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers - Utah Jazz

Day 3 (5. Juli):

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs

Boston Celtics - Utah Jazz

Day 4 - Championship Day (6. Juli):

Partien stehen noch nicht fest

Summer League Las Vegas: Spielplan, Ergebnisse, Partien

Die "echte" Summer League in Las Vegas beginnt in den USA am 7. Juli. Nach deutscher Zeit ist der Tip-Off des ersten Spiels exakt um 0 Uhr in der Nacht auf den Samstag.

Das ist der Spielplan der Vorrunde

Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis 8. Juli 00:00 Toronto Raptors - New Orleans Pelicans 00:30 Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 02:00 Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 02:30 L.A. Clippers - L.A. Lakers 04:00 Houston Rockets - Denver Nuggets 22:00 Washington Wizards - Memphis Grizzlies 22:30 Dallas Mavericks - Chicago Bulls 9. Juli 00:00 Portland Trail Blazers - Utah Jazz 00:30 Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 02:00 Miami Heat - San Antonio Spurs 02:30 Boston Celtics - L.A. Lakers 04:00 Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 04:30 Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 22:00 Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 22:30 Phoenix Suns - Dallas Mavericks 10.Juli 00:00 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 00:30 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 02:00 Utah Jazz - L.A. Clippers 02:30 Portland Trail Blazers - Boston Celtics 04:00 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 04:30 Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 22:00 Atlanta Hawks - Chicago Bulls 22:30 Miami Heat - Washington Wizards 11.Juli 00:00 Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 00:30 Houston Rockets - Phoenix Suns 02:00 Denver Nuggets - Toronto Raptors 02:30 Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 04:00 L.A. Clippers - Milwaukee Bucks 04:30 L.A. Lakers - Sacramento Kings 22:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 22:30 Utah Jazz - Memphis Grizzlies 12. Juli 00:00 Chicago Bulls - Washington Wizards 00:30 Philadelphia 76ers - Boston Celtics 02:00 Miami Heat - Dallas Mavericks 02:30 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

Der Modus der Summer League Las Vegas

Der Modus der Summer League in Las Vegas ist auf den ersten Blick etwas unübersichtlich:

Zunächst werden in der Vorrunde (siehe oben) die Platzierungen 1-24 ausgespielt. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli beginnt dann eine Art Zwischenrunde. Dabei spielen zunächst die Seeds 9-24 gegeneinander.

Aus diesen Partien gehen acht Sieger hervor, die in der nächsten Stufe jeweils gegen eins der acht besten Teams der Vorrunde antreten. Die daraus hervorgehenden Sieger ermitteln anschließend im Standard-K.O.-Modus den Sieger des Turniers. Das Championship Game beginnt am 18. Juli um vier Uhr morgens deutscher Zeit.

Deutscher Spieler in der Summer League

Voraussichtlich werden in Las Vegas zwei Deutsche an den Start gehen. Isaiah Hartenstein wird für die Rockets auflaufen, die ihn im diesjährigen Draft gepickt haben. Außerdem wird Paul Zipser wohl limitierte Spielzeit bei den Chicago Bulls sehen. Überraschenderweise könnte auch FC Bayern-Spieler Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks auflaufen, allerdings wurde Kleber kurzfristig wieder aus dem Summer League-Kader gestrichen. Nicht dabei sein wird allerdings der kürzlich von den Boston Celtics unter Vertrag genommenene Daniel Theis.

© getty

Isaiah Hartenstein und Houston Rockets

Der deutsche Isaiah Hartenstein wurde von den Rockets an der 43. Stelle im Draft 2017 gezogen. Der 19-Jährige wurde zuvor mit Zalgiris Kaunas litauischer Meister und spielte sich so in den Fokus der NBA-Teams. Bei der Summer League hat er die Chance, seinen neuen Arbeitgeber von sich überzeugen - unabhängig vom Ausgang wird er aber vermutlich noch ein Jahr in Europa "reifen".

Maxi Kleber bei den Mavericks?

Für große Verwirrung sorgte ein Tweet von mavs.com-Insider Earl K. Sneed. Sneed postete das geplante Roster der Mavericks, auf dem auch Maxi Kleber vom FC Bayern München stand. Wenig später gab es aber wohl eine upgedatete Version - ohne Kleber.

Weder die Mavericks, noch Kleber selbst oder der FC Bayern München kommentierten den Fauxpas bisher. Ob Kleber nun in Las Vegas für den Nowitzki-Klub auflaufen wird, ist derzeit also nicht bekannt.

Paul Zipser mit dem Chicago Bulls

Ein anderer Deutscher wird wohl ziemlich sicher in der Stadt der Sünde auf dem Parkett stehen: Paul Zipser.

Ebenfalls per Twitter gab der Bulls-Insider Mike McGraw bekannt, dass Zipser genauso wie der andere Sophomore Cameron Payne zumindest limitierte Spielzeit sehen soll.

Fultz, Tatum, Ball, Smith und Co. - die Rookies

In Las Vegas wird ein ganz besonderes Augenmerk auf den vermeintlichen Stars unter den Rookies liegen. Allen voran Markelle Fultz. Der Point Guard der 76ers legte bereits beim Turnier in Utah mit 17 Punkten gegen die Celtics eine gute Partie aufs Parkett, noch besser machte es allerdings No.3-Pick Jayson Tatum auf der anderen Seite mit 21 Zählern.

Außerdem gespannt sein dürfen die Zuschauer auf Lonzo Ball, Lauri Markannen, Jonathan Isaac und viele mehr. Beinahe alle Top-Rookies werden in Las Vegas zum Einsatz kommen.

Auch Dennis Smith Jr. wird für die Dallas Mavericks dabei sein.

Brown, Sabonis, Exum und Co. - Die Sophomores

Neben den Rookies gibt es aber auch einige Sophomores, also Spieler im zweiten NBA-Jahr, die die Summer League nutzen wollen, um sich mehr Spielzeit zu erarbeiten. Einer dieser Spieler ist beispielsweise Paul Zipser.

Der bekannteste Sophomore, der bei der Summer League Spielzeit sehen wird, ist Jaylen Brown. Der No.3-Pick des letzten Jahres spielte bei den Celtics eine starke Saison und bewies auch in Utah bereits seine Klasse, als er Boston mit 29 Punkten den Sieg über Philadelphia sicherte.

Andere bekannte Namen sind: Kris Dunn, Domantas Sabonis, Dante Exum, Marcus Thornton, Denzel Valentine und Davis Bertans.