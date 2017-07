Isaac überrollt die Heat

Erlebe

live MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners

Am zweiten Tag der Summer League 2017 in Orlando finden die Miami Heat einfach keine Antwort auf einen Mann: Jonathan Isaac. Der 6. Pick des Drafts führt die Orlando Magic zum Sieg gegen den Rivalen aus Florida - und stellt seine Sprungkraft unter Beweis. Die Detroit Pistons fahren dank Luke Kennard einen Blowout-Sieg gegen die New York Knicks ein.

Detroit Pistons (1-1) - New York Knicks (0-2) 103:78

Punkte: Eric Moreland (15) - Chasson Randle (16)

Rebounds: Henry Ellenson (7) - Louis Labeyrie (11)

Assists: Pierre Jackson (7) - Damyean Dotson (4)

Was für ein Spiel von Luke Kennard! Der 12. Pick des Draft erwischte einen Sahnetag und schoss die New York Knicks schon im ersten Viertel quasi im Alleingang ab. In den ersten 10 Minuten erzielte der 21-Jährige 10 Zähler. Angeführt von dem Shooting Guard setzten sich die Pistons schon früh mit einem zweistelligen Vorsprung ab.

Besser wurde es aus Sicht der Knicks im weiteren Spielverlauf auch nicht wirklich. Nach dem dritten Spielabschnitt lag New York mit 47:77 zurück. Erst in der Garbage Time brachten die Knickerbockers ein paar mehr Zähler aufs Scoreboard. Chasson Randle kam auf 16 Punkte, traf allerdings nur 5 seiner 17 Versuche aus dem Feld.

Kennard erzielte insgesamt 14 Zählern und versenkte dabei nur 1 seiner 5 Versuche von Downtown. Seine gute Leistung schmälerte dies aber nicht. Neben Kennard überzeugten zudem Eric Moreland (15 Punkte, 6 Rebounds, 5/6 FG) und Henry Ellenson (14 Punkte, 7 Rebounds und 4 Assists).

Miami Heat (0-2) - Orlando Magic (1-1) 68:81

Punkte: Okaro White (15) - Jonathan Isaac (15)

Rebounds: Bam Adebayo (9) - Jonathan Isaac (13)

Assists: London Perrantes (8) - Derrick Walton Jr. (3)

Das Momentum aus dem gestrigen Spiel, in dem Orlando gegen die Pacers einen 20-Punkte-Rückstand kurz vor Ende egalisierte, zog sich ganz offenbar bis in die Partie gegen Miami hinein. Die Magic dominierten den Auftakt und starteten mit einem 21:0-Lauf gegen völlig überforderte Heatles. Vor allem einen Mann bekam Miami nicht unter Kontrolle: Jonathan Isaac.

Der 6. Pick des diesjährigen Drafts steuerte allein zu diesem Run 6 Punkte und 5 Rebounds bei. Am Ende des Abends waren starke 15 Punkte (7/12 FG) und 13 Rebounds in gerade einmal 22 Minuten Einsatzzeit hinter dem Namen des 19-Jährigen im Boxscore vermerkt. Mit einem krachenden Put-Back-Dunk bewies er zudem seine Sprungkraft.

Neben Isaac zeigten auch Derrick Walton Jr. (13 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists) sowie Marcus Georges-Hunt (12 Punkte, 7 Rebounds) ansprechende Leistungen. Dennoch gelang den Heat im Laufe der Partie ein Comeback. Trotz eines Rückstandes von 23 Zählern Mitte des zweiten Viertels, gab Miami angeführt von Okaro White (15 Punkte, 6 Rebounds) und Bam Adebayo (14 Punkte und 9 Rebounds) nicht auf und kämpfte sich auf 5 Punkte heran. Doch das schwache Shooting des Teams (29,9 Prozent aus dem Feld) und die vielen Turnover (16) gaben letztendlich den Ausschlag zu Gunsten der Magic. Auch Adebayo, der 14. Pick der Heat, traf nur 4 seiner 16 Feldwurfversuche.

