35 Punkte! Der Golden Patch liefert

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors

In der Verlierer-Runde der Summer League in Las Vegas haben noch einmal einige Talente für Aufsehen gesorgt. Darunter auch Dylan Ennis, der mit Dennis-Schröder-Frisur 35 Punkte auflegte. Justin Jackson überzeugte für die Phoenix Suns, Isaiah Hartenstein kam erneut kaum zum Zug.

Houston Rockets - Atlanta Hawks 86:92

Punkte: L.J. Peak (19) - Trent Lockett (17)



Rebounds: Zhou Qi (8) - Isaia Cordinier (6)

Assists: Isaiah Taylor (6) - Isaia Cordinier (7)

Gerade einmal eine Minute durfte Isaiah Hartenstein bei der Niederlage gegen die Hawks auf dem Parkett stehen. Drei Fouls standen schnell auf seiner Habenseite, danach durfte er wieder auf der Bank Platz nehmen. Damit ist die Summer League für das deutsche Talent mit wenig Spielzeit zu Ende gegangen.

Die Schlagzeilen schrieben andere: Trent Lockett mit 17 Punkten, 5 Rebounds und einem sehenswerten Driving Dunk. John Collins, der sich zwar mehrfach verstopfte, aber auch einmal kräftig das Brett wackeln ließ. L.J. Peak mit 19 Punkten in 27 Minuten. Und Chris Johnson (17 Punkte, 5 Rebounds, 5/9 Dreier).

Atlanta war besser, traf besser und passte besser auf den Spalding auf, doch der Dreier (46 Prozent) hielt Houston lange vorn. Zum Ende setzten die Hawks allerdings zu einem Schlussspurt an und sicherten sich im letzten Viertel den Sieg.

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 80:73

Punkte: Matt Costello (14) - Danuel House (13)



Rebounds: Matt Costello (11) - Devin Robinson (10)

Assists: Jack Gibbs (7) - Ike Diogu (2)

Ähnlicher Spielverlauf wie bei der ersten Partie des Abends. Washington war lange in Front, teilweise mit bis zu 15 Zählern. Am Ende nahm jedoch Minnesota den Sieg mit. Die Timberwolves ließen in Halbzeit zwei insgesamt nur 22 Punkte zu.

Matt Costello entwickelt sich zur Double-Double-Maschine, zeigte aber auch einen Highlight-Block, von dem Michael Young wohl noch immer Albträume hat.

Die insgesamt nur 10 Assists und die Trefferquote von 37 Prozent sprechen nicht gerade für die Wizards, bei denen Danuel House mit 13 Punkten Topscorer war.

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 76:97

Punkte: Stephen Zimmerman (12) - Tony Bradley (19)



Rebounds: Stephen Zimmerman (6) - Tony Bradley (8)

Assists: Travis Trice (5) - Nigel Williams-Goss (5)

Utah all the way! Lockere Angelegenheit für die Ex-Franchise von Gordon Hayward. Dabei war es gar nicht so, dass die Bucks unterirdisch gespielt hätten. Die Jazz waren nur einfach richtig gut (52 Prozent aus dem Feld).

No. 17 Pick D.J. Wilson bekleckerte sich für Milwaukee nicht mit Ruhm (3/10 FG). Deutlich besser machte es da Tony Bradley (#28), der auf der Gegenseite einmal mehr sein Potenzial unter Beweis stellte (19 Punkte, 8/10 FG).

Seite 1: Kaum Minuten für Hartenstein

Seite 2: Der Golden Patch liefert

Seite 3: Jackson hat den Groove