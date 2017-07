Dallas stürmt ins Halbfinale

Erlebe

Lonzo Ball hat erneut ein gutes Spiel gezeigt und seine Los Angeles Lakers ins Halbfinale der Summer League in Las Vegas geführt. Dort trefen sie auf die Dallas Mavericks, die mit den Boston Celtics kurzen Prozess machten. Die Miami Heat setzten sich in einem Krimi gegen Memphis durch, Portland schlug die Spurs.

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 94:87

Punkte: Jake Layman (23) - Derrick White (20)



Rebounds: Caleb Swanigan (9) - Jaron Blossomgame (9)

Assists: RJ Hunter (5) - Olivier Hanlan (4)

93 Mal feuerten die Blazers auf den Korb der Spurs, satte 31 Mal mehr als die Herren vom Alamo. Das lag nicht nur an den vielen Freiwürfen, die San Antonio zugesprochen bekam, sondern auch an den 20 Ballverlusten, die sich die Spurs leisteten.

Nicht zu vergessen die 21 Offensivrebounds, die San Antonio zuließ. So war es im Endeffekt egal, dass Portland schwächer aus dem Feld abschloss - die Masse sorgte für den Sieg.

Dabei konnten die Spurs das Ruder mit einer guten Phase im zweiten Viertel zunächst noch einmal rumreißen, doch spätestens Mitte des dritten Abschnitts hatte Portland das Spiel unter Kontrolle gebracht.

Bryn Forbes, der zuletzt mit Punkte-Explosionen geglänzt hatte, traf nur 2 seiner 8 Würfe und hatte am Ende 13 Zähler auf dem Konto. Derrick White überzeugte mit 20 Punkten /7/15 FG) und 5 Rebounds. Auf Seiten der Blazers zeigte Caleb Swanigan einmal mehr ein gutes Spiel (16 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists). Topscorer war Jake Layman mit 23 Punkten (9/24 FG).

Miami Heat - Memphis Grizzlies 95:98 2OT

Punkte: Gian Clavell (20) - Wayne Selden (24)



Rebounds: Eric Mika (8) - Vincent Hunter (12)

Assists: Gian Clavell (4) - Wayne Selden (4)

Hin und her ginge es zwischen Miami und Memphis - so lange, bis auch wirklich alles ausgereizt war. Erst in der zweiten Verlängerung wurde der Sieger der Partie gefunden.

Gian Clavell (20 Punkte, 7/14 FG) hatte für die Heat nach seinem späten Dreier zum Ausgleich in der regulären Spielzeit auch in der zweiten Overtime noch einmal die Chance, doch das anschließende Sudden Death war den Zuschauern in Vegas nicht vergönnt.

In Abwesenheit von Bam Adebayo tat sich Matt Williams mit 18 Punkten (6/10 FG) hervor. Für Memphis übernahm erneut Wayne Selden viel Verantwortung (8/20 FG), Wade Baldwin kam auf ein Double-Double (12 Punkte, 10 Rebounds). Die Ansetzung im Halbfinale heißt Portland gegen Memphis.

