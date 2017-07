Hayward: Entscheidung heute

Erlebe

Nachdem er sich mit drei Teams getroffen hat, steht die Entscheidung von Gordon Hayward unmittelbar bevor. Der Forward der Utah Jazz wird seine Wahl laut übereinstimmenden Medienberichten am 4. Juli treffen.

Die Boston Celtics, Miami Heat und Utah Jazz hoffen auf den Forward, der intensive Meetings mit allen drei Teams hatte. Die Jazz flogen am Montag sogar den kurz zuvor per Trade geholten Ricky Rubio aus Spanien ein, der neben Rudy Gobert und Joe Ingles am Treffen teilnahm.

In Miami am Samstag waren ebenfalls mehrere Spieler anwesend, darunter Hassan Whiteside. Bei den Boston Celtics am Sonntag tat sich vor allem Isaiah Thomas bei der Rekrutierung hervor.

Hayward wird kommende Saison einen Max-Contract erhalten und wollte laut Informationen von ESPN und USAToday über die Entscheidung schlafen. Dementsprechend sollte Hayward im Laufe des Dienstags seine endgültige Wahl treffen.