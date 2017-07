Dennis Smith! Mavs siegen weiter

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros

Der neue Point Guard der Dallas Mavericks spielt bei der Summer League in Las Vegas weiterhin auf hohem Niveau. Jayson Tatum hielt sich beim Sieg der Celtics ein wenig zurück, während Bryn Forbes von den San Antonio Spurs einen neuen Punkte-Rekord aufstellte.

New Orleans Pelicans (0-2) - Atlanta Hawks (1-1) 82:84

Punkte: Quinn Cook (25) - John Collins (22)

Rebounds: Cheick Diallo (10) - John Collins (10)

Assists: Quinn Cook (5) - DeAndre Bembry (6)

Bisweilen hatte diese Partie eine gewisse Rucker-Park-Atmosphäre - ein Highlight-Dunk folgte auf den nächsten, etliche lässige Pässe segelten zum Gegner und auch das Ende wurde letztendlich dadurch bestimmt, dass die Pelicans nicht in der Lage waren, nach teilweise drei Offensiv-Rebounds endlich den Ball im Korb unterzubringen. Für Unterhaltung - und auch Spannung - war dadurch aber gesorgt.

Bei den Hawks war zwar John Collins mit 22 Punkten und 10 Rebounds in diesen beiden Kategorien der beste, die beeindruckendste Allround-Leistung zeigte aber DeAndre Bembry: Der Sophomore kam auf 16 Punkte (4/6 FG), 7 Rebounds und 6 Assists - und sammelte dann auch noch 6 Steals ein, was nur 2 unter dem Turnier-Rekord in Las Vegas liegt. Mit Bembry und auch Taurean Prince (17 Punkte) dürfte kommende Saison zu rechnen sein.

Auch bei den Pelicans glänzte neben Quinn Cook (25 Punkte, 5 Assists) mit Cheick Diallo ein Zweitjahresprofi: 23 Punkte (9/18 FG) garnierte der Forward mit 10 Rebounds und 3 Blocks. Das große Problem bei New Orleans: Sie trafen lediglich 3 ihrer 20 versuchten Dreier.

Dallas Mavericks (2-0) - Phoenix Suns (1-1) 88:77

Punkte: Dennis Smith Jr. (25) - Mike James (19)

Rebounds: Dorian Finney-Smith (9) - Marquese Chriss (10)

Assists: Dennis Smith Jr. (4) - mehrere Spieler mit je 2

Dennis Smith Jr., Baby! Der neue Point Guard der Mavs spielte gegen Phoenix seine Stärken aus und war sogar noch einmal besser als bei seinem ersten Auftritt im Dallas Jersey.

25 Punkte (8/14 FG, 3/5 Dreier), 8 Rebounds, 4 Assists und 4 Steals standen nach lediglich 27 Minuten für ihn im Boxscore. Die 5 Ballverluste waren ein kleines Manko, doch wirklich weh taten sie Dallas nicht. Nicht eine Sekunde führten die Suns gegen die Mavs, die nach dem Sieg in Orlando auch in Las Vegas ungeschlagen bleiben.

Bei Phoenix erwischte Josh Jackson (#4) nicht den besten Wurf-Tag (6/18 FG), kam aber nebst 7 Ballverlusten auf 15 Punkte und 9 Rebounds. Mike James hatte ebenfalls Probleme, auf den Spalding aufzupassen (6 Turnover), seine 19 Punkte erzielte er aber deutlich effizienter (7/9 FG).

Brooklyn Nets (1-1) - Milwaukee Bucks (1-1) 83:88

Punkte: Caris LeVert (18) - Rashad Vaughn (31)

Rebounds: Rondas Hollis-Jefferson (12) - Thon Maker (8)

Assists: Isaiah Whitehead (3) - Travis Trice (3)

Hin und her ging es zwischen den Bucks und Nets, am Ende hatte Milwaukee das bessere Ende für sich - dank Rashad Vaughn. Der Shooting Guard erzielte satte 31 Punkte (13/18 FG). Unterstützung erhielt er von No. 17 Pick D.J. Wilson (16 Punkte, 6 Rebounds).

Die Bucks trafen deutlich besser, aber da sich Brooklyn lediglich 8 Ballverluste im gesamten Spiel leistete, war es bis zum Ende eng. Chris LeVert traf 9 seiner 11 Wurfversuche in und um die Zone, beim Dreier war er aber eiskalt (0/7).

Seite 1: Smith führt Mavs zum Sieg

Seite 2: Tatum unauffällig

Seite 3: Fox top, Jackson flop