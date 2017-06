Die Wochen der Wahrheit

Montag, 19.06.2017

Bekommt die deutsche Gemeinde in der NBA Zuwachs? Neben Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser könnte in der kommenden Saison ein weiterer Spieler mit deutschem Pass in der besten Basketball-Liga der Welt spielen. Isaiah Hartenstein hat im Gegensatz zu Moritz Wagner und Kostja Mushidi nicht seine Anmeldung zurückgezogen und wird am Donnerstag darauf hoffen, dass sein Name aufgerufen wird.

Der 19-Jährige gilt schon seit einigen Jahren als das größte deutsche Talent seit Dirk Nowitzki und stand bereits früh in den Notizbüchern der NBA-Scouts. Hartenstein selbst hält von solchen Vergleichen recht wenig, wie er auch im SPOX-Interview zu Protokoll gab. "Ich versuche mich nicht mit solchen Gedankenspielen der Medien auseinanderzusetzen", erklärte der Prospect. "Ich versuche jeden Tag in die Halle zu gehen und hart zu arbeiten. Am Ende wird mein Spiel für sich selbst sprechen."

Erlebe den NBA Draft live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Es waren selbstbewusste Worte eines jungen Mannes, der im Januar 2016 das heimische Nest verließ. Statt in Deutschland zu bleiben, entschied Hartenstein sich für einen Wechsel zu Zalgiris Kaunas, dem Top-Klub aus Litauen und bekannt für die exzellente Ausbildung von jungen Spielern. So konnte sich der Youngster unter der Führung von der litauischen Legende Sarunas Jasikevicius weiterentwickeln.

Gefördert von Vater Florian Hartenstein

Zuvor war vornehmlich Vater Florian bei den Artland Dragons in Quakenbrück der Trainer. Hartenstein Sr. hatte zuvor auch eine erfolgreiche Karriere. In der BBL spielte der Center viele Jahre für die Gießen 46ers, bevor er bei den Dragons seine Laufbahn ausklingen ließ und in den Trainerstab wechselte. Seine Ausbildung (auch basketballerisch) genoss der gebürtige Mainzer an der University of Oregon. In dieser Zeit kam auch Isaiah zur Welt, der in seinem Pass Eugene, Oregon als Geburtsort stehen hat.

Entsprechend wurde der junge Isaiah von seinem Vater gefördert. Hartenstein wuchs auf 2,16 Meter und dominierte die Jugendligen und wurde unter anderem 2014 zum MVP der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) ausgezeichnet. Auch im Final Four erhielt Hartenstein die Ehrung als wertvollster Spieler und führte die Young Dragons zum Titel.

Auch international verdiente sich der Deutsche seine ersten Sporen. So nahm er als einziger deutscher Spieler seines Jahrgangs am Jordan Brand Classic teil und spielte auch in diversen Auswahlmannschaften des DBB. Auf Verbandsebene war der vierte Platz bei der U18-EM im Dezember 2016 mit Mushidi und Freudenberg der größte Erfolg, Hartenstein wurde dabei ins All-Star-Team des Turniers berufen.

Zalgiris Kaunas und das Nike Hoop Summit

Doch schon zuvor hatten zahlreiche europäische Topklubs wie der FC Barcelona oder Saski Baskonia großes Interesse am deutschen Talent. Kaunas bekam letztlich den Zuschlag und baute Hartenstein behutsam auf, wobei er beim adidas Next Generation Tournament 2016 eine historische Leistung zeigte. Seine 23,5 Punkte und 11,3 Rebounds im Schnitt gehörten zu den besten Statistiken, die in diesem Turnier jemals gezeigt wurden.

Ende September 2016 debütierte er dann in der ersten Mannschaft, einen Monat später schnupperte er auch in der Euroleague erste Minuten, als er gegen Fenerbahce kurz auf den Court durfte. Am Ende der Saison standen 29 Spiele zu Buche, in denen er 4,7 Punkte und 3,5 Rebounds im Schnitt auflegte.

Den Traum von der NBA lebte Hartenstein dennoch weiter. Obwohl die Saison in Litauen noch lief, stellte Zalgiris Hartenstein frei, damit er am prestigeträchtigen Nike Hoop Summit teilnehmen konnte. Dort hatten bereits Nowitzki und Schröder den Grundstein für ihre weitere Karriere in Übersee gelegt und überzeugt.

Und auch Hartenstein enttäuschte nicht: Mit 10 Punkten, 4 Rebounds, 2 Assists und 2 Blocks füllte der Prospect den Statistikbogen - und das nur 100 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort. Entsprechend waren auch viele Familienangehörige in der Halle und feuerten Hartenstein lautstark an.

Hartensteins Statistiken mit der Nationalmannschaft

Jahr Turnier Minuten Rebounds Assists Blocks Punkte 2014 U16-EM 26:07 9,2 1,9 1,5 10,2 2015 U18-EM 22:13 8,7 1,4 0,8 11,6 2016 U18-EM 25:41 9,5 3,5 1,7 14,7

Der NBA-Traum lebt - Erstrundenpick?

Der Big Man hat dabei einen guten Eindruck hinterlassen und seine Position im kommenden Draft nicht geschwächt. Während Wagner und Mushidi, auch wegen fehlender Garantien, zurückzogen, ließ Hartenstein, der vom ehemaligen Bulls-Spieler B.J. Armstrong beraten wird, seinen Namen im Topf.

Klar ist aber auch: Hartenstein ist kein Lottery-Pick, sondern dürfte eher als Spieler für die späte erste Runde oder den Anfang der zweiten Runde geeignet sein. Stand heute ist der Kaunas-Spieler noch nicht bereit für die NBA, wie auch der respektierte ESPN-College-Experte Fran Fraschilla im Gespräch mit SPOX sagte.

In der immer kleiner werdenden Liga dürfte Hartenstein lediglich als Center infrage kommen. Für die Vier fehlt ihm wohl die Mobilität, um dauerhaft kleinere Spieler vor sich zu halten beziehungsweise dies dann in der Offensive zu bestrafen.

Stärken und Schwächen von Hartenstein

Allerdings verfügt Hartenstein über Skills, die nicht selbstverständlich für einen Big sind und ihn zu einem vielversprechenden Talent werden ließen. Seine Athletik und der für einen 19-Jährigen imposante Körper fallen sofort ins Auge, beides scheint ihn für eine Rolle als guter Pick'n'Roll-Spieler zu prädestinieren.

Auch als Passer hat er durchaus schon Ansätze gezeigt. Das renommierte Draftportal DraftExpress attestiert ihm das Potenzial, mit der Zeit zu "einem sehr vielseitigen Big Man heranzuwachsen".

Man sollte aber nicht damit rechnen, dass er sofort einschlägt, dafür wird der Qualitätssprung seiner Gegner einfach zu groß sein und dafür ist er auch noch nicht weit genug. Bei allem Potenzial hat Hartenstein bisher noch in keinem Bereich wirklich Konstanz erreicht. Auch sein Wurf braucht etwa noch jede Menge Arbeit, bevor man ihn - in dieser Hinsicht - irgendwie mit Nowitzki in Verbindung bringt.

Wo würde Hartenstein am besten hinpassen?

Das sollte aber auch den NBA-Klubs klar sein. Hartenstein könnte ein guter NBA-Spieler werden, wenn man ihn behutsam aufbaut, ähnlich wie Kaunas es bisher getan hat. Vieles wird bei ihm davon abhängen, von welchem Team er gedraftet wird - und ob er tatsächlich direkt in die NBA wechselt. Es gäbe schließlich auch die Möglichkeit, dass er noch ein oder zwei weitere Jahre in Europa bleibt, um an seinen Skills und an seinem Körper zu arbeiten.

Es ist relativ schwer abzusehen, wo Hartenstein tatsächlich landen wird. Bei DraftExpress wird er im Mock Draft derzeit auf Platz 30 geführt, womit er bei den Utah Jazz landen würde, die mit europäischen Spielern bereits einige Erfahrungen gesammelt haben - einer ihrer Stars ist der Franzose Rudy Gobert, die Zeit des deutschen Centers Tibor Pleiß in Utah hingegen war eher ein Reinfall.

Bei ESPN würde Hartenstein derweil mit dem 26. Pick an die Portland Trail Blazers gehen, die im Draft über gleich drei Erstrundenpicks verfügen. Auch bei ihnen steht mit Jusuf Nurkic bereits ein starker europäischer Big Man im Kader, von dem Hartenstein womöglich lernen könnte.

Klarheit in der Nacht auf Freitag

Zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegen zudem noch die San Antonio Spurs, die Los Angeles Lakers und die Brooklyn Nets, wobei gerade die Nets eine interessante Alternative wären. Dort gibt es momentan keine ernsthaften Playoff-Ambitionen und vergleichsweise wenig etablierte Spieler, es wäre dort also womöglich realistischer, schnell an Spielzeit zu kommen.

Wie erwähnt könnte es aber auch erst in der zweiten Runde so weit sein. Klar ist: Hartenstein wird dort sein und sein Name wird früher oder später aufgerufen. Wie es dann weiter geht, dürfte sich in den nächsten paar Wochen klären.

Alle Infos zum NBA Draft