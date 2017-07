Mavs rollen weiter durch Orlando

Erlebe

Die Dallas Mavericks haben die Vorrunde der Summer League in Orlando gewonnen. Auch im vierten Spiel blieb das Team ungeschlagen und spielt nun um den Gesamtsieg. Die Detroit Pistons gewannen derweil gegen die Charlotte Hornets.

Summer League in Orlando

Oklahoma City Thunder (2-2) - Dallas Mavericks (4-0) 75:96

Punkte: Dakari Johnson (18) - Brandon Paul (20)

Rebounds: Josh Huestis, Yannis Morin (7) - Brandon Paul (6)

Assists: Semaj Christon (8) - Luis Montero (5)

Die Mavs rollen weiter unaufhaltsam durch Orlando. Im vierten Spiel der Summer League gab es den vierten Sieg. Dabei machte Dallas von Beginn an klar, wer hier die Hosen anhat. Schon nach dem ersten Viertel stand es 35:12, davon erholte sich OKC nicht mehr.

Bester Mann war Brandon Paul mit 20 Punkten (7/12 FG), 6 Rebounds und 4 Assists in 25 Minuten Spielzeit. Bei OKC überzeugten Dakari Johnson mit 18 Punkten (8/11 FG) in 24 Minuten sowie Semaj Christon mit 26 Punkten und 8 Assists.

Damit bleiben die Mavs als einziges Team ungeschlagen und spielen am Donnerstagabend deutscher Zeit gegen die IndianaPacers um den Gesamt-Sieg.

Detroit Pistons (3-1) - Charlotte Hornets (2-2) 87:82

Punkte: Henry Ellenson (29) - Johnny O'Bryant III (26)

Rebounds: Eric Moreland (7) - Mangok Mathiang (7)

Assists: Pierre Jackson (6) - Briante Weber (7)

In einem bis ins vierte Viertel hinein ausgeglichenen Spiel besiegten die Pistons um Lottery-Pick Luke Kennard die Charlotte Hornets mit 87:82. Dabei wurde Kennards Leistung allerdings trotz seiner soliden 14 Punkte (6/13 FG, 2/4 Dreier) von Henry Ellenson in den Schatten gestellt. Der Big Man, den Detroit 2016 mit dem 18. Pick gedraftet hatte, überragte mit 29 Punkten in gerade einmal 28 Minuten sowie starken Trefferquoten aus dem Feld (12/20 FG) und aus der Distanz (4/8 Dreier).

Bei den Hornets, die ohne den verletzten Top-Rookie Malik Monk bereits ihre zweite Niederlage im vierten Spiel einstecken mussten, konnte immerhin Johnny O'Bryant III auf sich aufmerksam machen. Seine 26 Punkte bei knapp 56 Prozent Feldwurfquote reichten jedoch nicht aus, um die Pleite von Charlotte abzuwenden.

Für Detroit geht es nach dem Sieg am Final-Tag auf jeden Fall um Platz drei. Gegner sind entweder die Orlando Magic oder Oklahoma City Thunder.

Summer League in Utah

