Mit dem Start der Spielzeit 2018/19 wird die Champions League auf Sky und auf DAZN übertragen. Welche Spiele könnt ihr auf DAZN heute live sehen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung heute im TV und Livestream.

Insgesamt gibt es acht Gruppenspieltage, an denen jeweils 16 Partien gespielt werden. Dabei werden sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch acht Matches ausgetragen.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

DAZN zeigt in der Gruppenphase an jedem Tag sieben der acht Partien live. Diese werden exklusiv auf DAZN übertragen, Sky hat eine Konferenz im Programm.

So zeigt DAZN heute zur Eröffnung der neuen Saison unter anderem Barca, Schalke, Liverpool, PSG, Napoli, Galatasaray und Tottenham.

Diese Aufteilung gilt allerdings nur für Deutschland, in Österreich hat DAZN nicht die Partie zwischen Liverpool und PSG im Angebot. Hier gibt es die komplette Übersicht mit allen Spielen am Dienstag:

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Inter Spurs DAZN DAZN 18.55 Uhr Barca PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Brügge BVB Sky DAZN 21 Uhr Schalke Porto DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Lok. Moskau DAZN DAZN 21 Uhr Roter Stern Napoli DAZN DAZN 21 Uhr AS Monaco Atletico DAZN DAZN 21 Uhr Liverpool PSG DAZN Sky

© Facebook/@DAZN

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

Bereits seit Ende August wurde für die gesamte Gruppenphase bekannt gegeben, welche Spiele auf DAZN und welche auf Sky gezeigt werden.

Hier gibt es die Übersicht, welche Matches in der Gruppenphase auf DAZN und welche bei Sky laufen.

In die K.o.-Phase hängt die Übertragungs-Situation stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.

DAZN zeigt die Champions League: Rechte, Kosten, Anmeldung

Der Streaming-Dienst DAZN wurde 2016 gegründet und hat seit der Saison 2018/19 Rechte für die UEFA Champions League und Europa League. Während DAZN und Sky sich die Übertragungsrechte der Königsklasse teilen, hat DAZN in Deutschland alle Partien der Europa League exklusiv im Angebot.

DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Für diesen Preis kann man neben der CL und EL auch die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie die US-Sportligen NBA, NFL und MLB verfolgen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!