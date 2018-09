FC Barcelona gegen PSV Eindhoven in der Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Der FC Barcelona und PSV Eindhoven machen heute Abend (im Livestream auf DAZN und im Liveticker), neben dem Parallelspiel in Gruppe B zwischen Inter Mailand und Tottenham Hotspur, den Auftakt in die neue Champions League-Saison. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und erfahrt, wo ihr das Match verfolgen könnt.



Sowohl der FC Barcelona als auch PSV Eindhoven legten einen Traumstart in ihrer jeweiligen Liga hin. Barca gewann jedes ihrer vier Liga-Spiele, PSV ist nach fünf Spieltagen ebenfalls noch ohne Punktverlust. Dennoch geht der niederländische Meister als krasser Außenseiter in die Partie gegen den spanischen Meister.

Champions League: FC Barcelona gegen PSV Eindhoven - Wann und wo?

Der FC Barcelona ist heute Abend Gastgeber im heischen Camp Nou. Das Stadion in Barcelona fasst bei internationalen Spielen 96.636 Zuschauer. Anstoß ist um 18:55 Uhr.

FC Barcelona gegen PSV Eindhoven: TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Sky zeigt das Spiel, zusammen mit dem Parallelspiel in der Gruppe B Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur, in der Konferenz. Zusätzlich könnt ihr die Konferenz auch im Livestream auf Sky Go verfolgen.

DAZN überträgt die Partie ab 18:55 Uhr live. Kommentiert wird das Spiel von Robby Hunke und Sascha Bandermann, Experte ist Sebastian Kneißl. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro im Monat und bietet euch neben vielen Spielen der Champions League und Europa League unter anderem auch Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue A. Im Rahmen eines Probemonats sind die ersten vier Wochen zudem sogar kostenfrei.

Der SPOX-Liveticker hält euch außerdem während des Spiels auf dem Laufenden.

Wo kann ich die Partie zwischen dem FC Barcelona und PSV Eindhoven in Österreich sehen?

Auch in Österreich überträgt DAZN die Partie im Livestream in voller Länge.

FC Barcelona gegen PSV Eindhoven: Alles spricht für Blaugrana

Der FC Barcelona geht als haushoher Favorit in das Heimspiel gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Die Fakten sprechen klar für die Spanier:

Barca verlor keins seiner letzten 26 Heimspiele (24 Siege, 2 Remis)

PSV wartet seit acht Champions-League-Spielen auf ein Sieg

PSV gewann nur eins seiner letzten 16 Auswärtsspiele in der CL (4 Remis, 11 Niederlagen)

