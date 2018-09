FC Schalke 04 gegen FC Porto heute live: Champions League im TV, Livestream, Liveticker

Der FC Schalke 04 empfängt zum ersten Heimspiel der neuen Champions League (im Livestream auf DAZN und im LIVETICKER) und den FC Porto. Bei SPOX erfahrt ihr, wo das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Neben dem FC Porto trifft Schalke in Gruppe D auf Lokomotive Moskau mit Ur-Schalker Benedikt Höwedes und Galatasaray Istanbul.

Schalke 04 gegen FC Porto: Anstoß, Austragungsort

Anstoß in der Schalker Veltins-Arena ist heute um 21 Uhr. Zuletzt starteten die Königsblauen in der Saison 14/15 in der Königsklasse.

FC Schalke 04 - FC Porto heute live: TV, Livestream, Liveticker

Die Partie wird sowohl beim Pay-TV Sender Sky als auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Während das Spiel bei Sky in der Champions-League-Konferenz läuft, zeigt DAZN das Spiel live als Einzelspiel im Livestream in Deutschland und Österreich.

Neben der Partie Schalke 04 gegen FC Porto überträgt DAZN auch sechs weitere Champions-League-Spiele des 1. Spieltags im Livestream. Außerdem werden alle Partien der Europa League sowie zahlreiche Matches der Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division wöchentlich von DAZN gezeigt. Ein Abonnement kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Momant ist darüber hinaus kostenlos.

Bei SPOX findet ihr die Partie Schalke 04 - FC Porto im Liveticker.

Wo kann ich Schalke 04 gegen den FC Porto in Österreich sehen?

In Österreich zeigt DAZN das Spiel im Livestream ebenfalls in voller Länge.

Schalke 04 - FC Porto: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Sane, Naldo, Nastasic - Caliguiri, Rudy, McKennie, Mendyl - Uth, Burgstaller, Harit

FC Porto: Casillas - Pedro, Felipe, Leite, Telles - Brahimi, Pereira, Herrera, Corona - Marega, Aboubakar

Schalke 04: Champions-League-Spielplan

Spieltag Datum Begegnung 1. Spieltag 18.09.18 Schalke 04 - FC Porto 2. Spieltag 03.10.18 Lokomotive Moskau - Schalke 04 3. Spieltag 24.10.18 Galatasaray - Schalke 04 4. Spieltag 06.11.18 Schalke 04 - Galatasaray 5. Spieltag 24.11.18 FC Porto - Schalke 04 6. Spieltag 11.12.18 Schalke 04 - Lokomotive Moskau

Champions League: 1. Spieltag