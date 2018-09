BVB: Borussia Dortmund beim FC Brügge in der Champions League heute live im Liveticker

Die neue Champions-League-Saison beginnt für den BVB mit einem Auswärtsspiel beim FC Brügge. Der SPOX-Liveticker informiert euch über alle wichtigen Spielsituationen und Tore.

BVB beim FC Brügge im Liveticker: Vor Anpfiff

8:00 Uhr: Der BVB hat keine besonders guten Erinnerungen an Brügge. Zwar ist die Bilanz zwischen den beiden Teams ausgeglichen - beide konnten in vier Duellen je zwei Siege einfahren - , allerdings scheiterten die Borussen in beiden K.o.-Duellen am Ende an den Belgiern.

BVB - FC Brügge im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie in der Einzelspieloption auf Sky Sport 2 und in der Konferenz auf Sky Sport 1. Für seine Kunden bietet der Sender die Übertragungen auch als Livestream bei Sky Go an.

In Österreich zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie exklusiv. Zudem zeigt DAZN in Deutschland und Österreich viele weitere Partien der Champions League sowie alle Europa-League-Spiele und sämtliche europäische Topligen. Das Programm kostest 9,99 Euro monatlich, ihr könnt zuvor aber einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Borussia Dortmund: Wiedergutmachung für die letzte Saison

Nachdem der BVB in der vergangenen Saison in der Königsklasse durchweg enttäuschte und mit nur zwei Punkten sieglos Tabellendritter wurde, soll in diesem Jahr wieder die K.o.-Runde erreicht werden. Gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner soll daher zum Auftakt direkt ein Sieg her.

FC Brügge: Diesmal nicht punktlos ausscheiden

Der FC Brügge ist in der Gruppe A klarer Außenseiter, bereits der dritte Tabellenplatz wäre ein großer Erfolg. Zumindest soll diese Champions-League-Saison erfolgreicher werden als die letzte Teilnahme an der Königsklasse 2016/2017. Damals verloren die Belgier in einer Gruppe mit Leicester, Kopenhagen und Porto alle Spiele und schieden mit einer Tordifferenz von 2:14 aus.

Champions League: Die Gruppe A mit dem BVB und Brügge