Champions League - Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am ersten Spieltag neuen Champions League-Saison-Saison trifft Inter Mailand heute Abend auf Tottenham Hotspur (im Livestream auf DAZN und im Liveticker). SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zur Partie und sagt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Inter Mailand ist es nach einjähriger Abstinenz die Rückkehr auf die europäische Bühne. In der Serie A haben sie in dieser Saison noch ihre Schwierigkeiten. Bisher stehen nach vier Spieltagen erst vier Punkte zu Buche. Tottenham Hotspur steht nach fünf Spieltagen und neun Punkten auf Platz sechs der Premier League. In der starken Champions-League Gruppe B kämpfen sie mit dem FC Barcelona und der PSV Eindhoven um den Einzug in die nächste Runde.

Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur: Wann und wo ist das Spiel?

Das Spiel wird heute Abend um 18:55 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro, dem ehemaligen Namensgeber des Stadions.

© getty

Champions League: Wo kann ich das Spiel Inter gegen die Spurs verfolgen?

Das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt. Sky zeigt die beiden Partien der Gruppe B in der Konferenz. DAZN überträgt das Spiel in der Hammergruppe B ab 18:55 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Uwe Morawe, Experte ist Moritz Volz.

Den Streamingdienst DAZN gibt es für 9,99 Euro im Monat. Er überträgt neben über 100 Spielen der UEFA Champions League auch alle Partien der UEFA Europa League. Außerdem gibt es bei DAZN jede Menge Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, La Liga und Ligue A. Das ganze Angebot könnt ihr einen Monat kostenfrei testen. Im SPOX-Liveticker gibt es das Spiel ab 18:55 Uhr zum Mitlesen.

Die Highlights können kurz nach Abpfiff ebenfalls bei DAZN angeschaut werden.

Champions League: Wo kann ich das Spiel Inter gegen die Spurs in Österreich sehen?

Auch in Österreich ist die Partie live und in voller Länge auf DAZN zu verfolgen.

Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur - Die bisherigen Aufeinandertreffen

Das Duell Inter gegen die Tottenham Hotpur gab es bisher viermal. Zweimal davon in der Europa League, zweimal in der Champions League. Die Bilanz ist mit zwei Siegen für jede Mannschaft ausgeglichen.