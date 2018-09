Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe E der Champions Leaguekommt es neben dem Duell zwischen Schalke und Porto am ersten Spieltag auch zum Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und Lokomotive Moskau (ab 21 Uhr im Livestream bei DAZN und im LIVETICKER). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im Fernsehen und Internet.

Zuletzt standen sich beide Teams in der Champions-League-Gruppenphase 2002/2003 gegenüber. Damals gewannen kurioserweise beide Teams ihre Auswärtsspiele.

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie beginnt am heutigen Dienstag, 18 .September, um 21 Uhr. Austragungsort ist das Türk Telekom Stadyumu, welches 52.650 Zuschauern Platz bietet.

Galatasaray - Lokomotive Istanbul heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in Deutschland. Daniel Günther kommentiert das Spiel, Necat Aygün fungiert als Experte.

DAZN zeigt eine Vielzahl der Champions-League-Spiele sowie alle Partien der Europa League. Dazu kommen Partien sämtlicher europäischer Topligen. Der Dienst kostet pro Monat 9,99 Euro. Zuvor könnt ihr DAZN aber einen Monat kostenlos testen.

In der Konferenz mit den anderen Spielen des Abends zeigt Sky die Partie auf Sky Sport 1 sowie als Livestream.

Eine Übersicht, welcher Sender die Spiele jeweils überträgt, findet ihr hier.

Zudem bietet euch SPOX auch einen Liveticker zu der Partie an, ebenso wie zu allen anderen Spielen der Champions League.

Wo kann ich Galatasaray gegen Lokomotive Moskau in Österreich sehen?

Auch in Österreich zeigt DAZN das Spiel exklusiv im Livestream in voller Länge.

Galatasaray Istanbul: Zurück in der Champions League

Nach zwei enttäuschenden Jahren in der Süper Lig und dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation, gewann Gala in der vergangenen Saison wieder die türkische Meisterschaft und kehrte somit auch in die Königsklasse zurück. Dort wollen sich die Türken nun besser schlagen als in der jüngeren Vergangenheit. Das letzte Mal erreichte der Verein 2013/2014 die K.o.-Runde des Wettbewerbs. Insgesamt konnte der Klub nur eines der letzten 14 CL-Spiele gewinnen.

Lokomotive Moskau: Endlich wieder Meister

Jahrelang gehörte Lokomotive Moskau in Russland nicht mehr zu den absoluten Topteams. Das änderte sich in der vergangenen Saison, als der Verein erstmals nach 14 Jahren wieder die nationale Meisterschaft gewann und sich zum ersten Mal seit jener Saison wieder für die Champions League qualifizieren konnte.

Champions League: Gruppe D mit Galatasaray und Lokomotive