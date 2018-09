Seit der Saison 2018/19 teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der UEFA Champions League auf. Doch welches Spiel zeigt Sky heute im TV und welche Partien werden auf DAZN im Livestream übertragen. Hier gibt es die Antwort und alle weiteren wichtigen Infos zur Übertragung am Dienstag.

An jedem Spieltag der Gruppenphase gibt es 16 Partien. Acht davon werden jeweils am Dienstag, die anderen acht am Mittwoch ausgetragen.

Champions League: Welches Spiel der Königsklasse zeigt Sky heute live im TV?

In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Tag jeweils eine Partie, die anderen sieben Spiele werden live exklusiv auf DAZN übertragen. Sky bietet zudem auch eine Konferenz an.

Am ersten Tag der neuen CL-Saison hat Sky das Match zwischen dem FC Brügge und Borussia Dortmund im Programm. Dementsprechend sind auf DAZN unter anderem Barca, Schalke und Liverpool gegen PSG zu sehen.

In Österreich gelten allerdings andere Übertragungsrechte. Für den Dienstag bedeutet das, dass in Österreich Liverpool gegen PSG exklusiv live auf Sky übertragen wird.

Hier gibt es eine Übersicht mit allen Spielen am Dienstag:

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Inter Spurs DAZN DAZN 18.55 Uhr Barca PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Brügge BVB Sky DAZN 21 Uhr Schalke Porto DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Lok. Moskau DAZN DAZN 21 Uhr Roter Stern Napoli DAZN DAZN 21 Uhr AS Monaco Atletico DAZN DAZN 21 Uhr Liverpool PSG DAZN Sky

Übertragung der Champions League: Sky und DAZN

Grundsätzlich haben Sky und DAZN bereits geklärt, wer in der Gruppenphase welche Partien zeigt. Wie es danach aussieht, hängt auch davon ab, wie viele deutsche Teams die Gruppenphase überstehen. Eine detaillierte Erklärung zur Rechte-Situation findet ihr hier.

Außerdem könnt ihr hier sehen, welche Spiele in der Gruppenphase bei welchem Anbieter laufen.

Champions League: 1. Spieltag

Auch am Mittwoch, den 19.09. sind wieder 16 Mannschaften in der Champions League im Einsatz. Unter anderem müssen 1899 Hoffenheim und der FC Bayern auswärts antreten, während der Titelverteidiger Real Madrid im Santiago Bernabeu AS Rom empfängt.