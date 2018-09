Heute beginnt die Saison 2018/19 der UEFA Champions League. Hier erfahrt ihr, wo ihr den 1. Spieltag der Königsklasse im TV und im Livestream sehen könnt.

Insgesamt gehen vier deutsche Mannschaften in der UEFA Champions League 2018/19 an den Start. Während der FC Bayern und die TSG 1899 Hoffenheim erst am Mittwoch in den Wettbewerb eingreifen, sind der BVB und Schalke bereits heute im Einsatz.

Champions League, 1. Spieltag: Jetzt live im TV und Livestream sehen

Insgesamt werden sowohl am Dienstag (18.09.) als auch am Mittwoch (19.09.) acht Partien ausgetragen. Dabei werden jeweils zwei Spiele bereits um 18.55 Uhr angepfiffen.

Das sind die Partien vom Dienstag:

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Inter Spurs DAZN DAZN 18.55 Uhr Barca PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Brügge BVB Sky DAZN 21 Uhr Schalke Porto DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Lok. Moskau DAZN DAZN 21 Uhr Roter Stern Napoli DAZN DAZN 21 Uhr AS Monaco Atletico DAZN DAZN 21 Uhr Liverpool PSG DAZN Sky

Champions League heute live: TV, Livestream, Übertragung

Zur Saison 2018/19 gab es eine Änderung bei der Übertragung der Champions League. Ab dieser Spielzeit hat neben Sky auch DAZN Rechte an der Live-Übertragung. In diesem Artikel wird die Aufteilung zwischen den beiden Broadcastern genauer erklärt.

Nachdem die Gruppen Ende August ausgelost wurden, haben Sky und DAZN festgelegt, wer welche Partien der Gruppenphase überträgt.

Champions League im Livestream auf DAZN: Wie melde ich mich an?

DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen und hat seitdem zahlreiche Rechte erworben. Neben der Champions League hat DAZN die Europa League, Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

Aber nicht nur Fußball-Fans kommen bei dem Streaming-Dienst auf ihre Kosten: US-Sport-Fans können auf DAZN die NBA, NFL und MLB verfolgen.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, dieser Preis wurde auch mit den CL-Rechten nicht erhöht. Der erste Monat ist sogar gratis.