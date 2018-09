FC Barcelona gegen PSV Eindhoven in der Champions League heute live im Liveticker

Der FC Barcelona eröffnet die neue Champions-League-Saison heute mit einem Spiel gegen PSV Eindhoven (ab 18:55 Uhr live auf DAZN ). Mit unserem Liveticker halten wir euch über alle Geschehnisse auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Ab 18:55 Uhr wird hier das Spiel live getickert.

FC Barcelona gegen PSV Eindhoven im Liveticker: Vor dem Spiel

8:00 Uhr: Beide Teams haben auch eine gemeinsame Klublegende: Mark van Bommel. Nach sechs Jahren bei PSV wechselte er 2005 zum FC Barcelona, wo er direkt die Champions League gewann. Mittlerweile ist er Cheftrainer bei PSV.

FC Barcelona gegen PSV Eindhoven im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie in Deutschland und Österreich ab 18:55 Uhr live. Robby Hunke und Sascha Bandermann begleiten das Spiel zusammen mit Experte Sebastian Kneißl.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist dank eines Probemonats zunächst sogar kostenlos. Neben vielen Spielen der Champions League und allen Partien der Europa League zeigt das Netflix des Sports auch die Wettbewerbe Premier League, Serie A, Ligue und Primera Division.

Sky zeigt das Spiel in der Konferenz mit dem Parallelspiel Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur.

Hier gibt es eine Übersicht darüber, welcher Sender welche Spiele überträgt.

FC Barcelona: Barca in der Liga das Maß aller Dinge

Der FC Barcelona ist in der heimischen Primera Division nach vier Spieltagen souveräner Tabellenführer und steht als einziges Team ohne Punktverlust da. Doch während Barca in der Vergangenheit meist die Liga dominierte, lief es in der Champions League nicht mehr wirklich rund. Dort konnte sich im Gegensatz zur Liga zuletzt immer der große Rivale Real Madrid durchsetzen.

PSV Eindhoven: Das Top-Team aus den Niederlanden

Bereits Anfang des Jahrtausends war die PSV Eindhoven Serienmeister in den Niederlanden, verlor diesen Status zwischenzeitlich aber wieder. Mittlerweile ist das Team wieder ganz oben angelangt. Dreimal in den letzten vier Jahren sicherte sich Eindhoven den Titel. In der Champions League erreichte der Verein 2016 immerhin die K.o.-Runde.

Die Gruppe B mit Barca und Eindhoven