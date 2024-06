"Likes und Clicks" - oder die nackte Wahrheit? Was von der Kritik an Luka Doncics Defense zu halten ist

© getty

Luka Doncic kriecht nach harter Kritik zu Kreuze: "Das war meine Schuld"

Unbarmherzig schnappten sich die Celtics Doncic über das geswitchte Pick-and-Roll ein ums andere Mal - und zogen per Drive ein ums andere Mal an ihm vorbei in Richtung Korb. Kam die Hilfe, war einer der vielen Dreierschützen frei. Besonders schlecht sah er beim ersten Heimspiel der Mavericks aus, als er sich auch noch sinnloserweise ein ums andere Mal mit den Referees anlegte, statt in der Defense zurückzulaufen - und im Schlussviertel nach dem sechsten Foul vorzeitig auf die Bank musste.

Harsche Kritik ließ anschließend nicht lange auf sich warten. Experte Brian Windhorst von ESPN, sicherlich kein Schreihals, ging mit seinem Urteil sogar viral: "Sein Auftritt in diesem Spiel war inakzeptabel und der Grund dafür, dass die Mavericks nicht gewinnen werden", knöpfte er sich Doncic vor.

Wenig später machte eine weitere Statistik die Runde: Laut dem Datenerfasser Second Spectrum habe niemand seinen direkten Gegenspieler in den Playoffs im letzten Jahrzehnt so oft vorbeiziehen lassen wie Doncic. Der belege gleich die ersten drei Plätze, Schlusslicht seien bislang die Finals mit 67,7 Prozent (Minimum zehn Drives/Spiel). Heißt: Bei drei Drives von Jayson Tatum, Jaylen Brown und Co. könnte man Doncic zweimal ohne großen Qualitätsverlust auch durch eine Slalomstange ersetzen.

Als Reaktion darauf sammelten sich die Mavericks natürlich um ihren Superstar. Viel zu hart sei die Kritik ausgefallen, schimpfte Kidd, Doncic sei schließlich erst 25 und natürlich kein perfekter Spieler: "Manchmal muss man in den Medien auch etwas Verrücktes sagen, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Oder Likes und Clicks." Ein Zufall dürfte es allerdings auch nicht gewesen sein, dass der so Gescholtene keine 24 Stunden später ein Exklusiv-Interview bei ESPN gab - und sich selbst dabei ausgesprochen reumütig: "Das war nicht gerade klug. Ich habe meine Teamkollegen im Stich gelassen", sagte er über sein Verhalten in Spiel 3 und seine sechs Fouls, vier davon im Schlussviertel: "Das war meine Schuld, das kann ich nicht machen. Schon gar nicht in den Finals."