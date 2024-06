NBA Finals: Überragendes Comeback von Porzingis - keine Hilfe für Doncic! Mavericks in Spiel 1 in Boston chancenlos

© getty

Celtics vs. Mavericks: Rekord-Viertel bringt Boston früh auf die Siegerstraße

Die Celtics ließen Porzingis zunächst von der Bank kommen. Jrue Holiday war erster Verteidiger gegen Doncic, Tatum übernahm Center Daniel Gafford, während Al Horford auf Derrick Jones Jr. angesetzt wurde. Auf der Gegenseite gab es keine taktischen Kniffe, aber weil beide Teams fleißig switchten, gab es immer wieder Missmatches auszunutzen.

Boston kam früh im Spiel zu Offensiv-Rebounds und offenen Dreiern, aber weil die Mavs starke sieben ihrer ersten zehn Würfe verwandelten, blieb es zunächst eng. Dann kam Porzingis ins Spiel - und der Lette ließ das Spiel prompt kippen. Erst verwandelte Derrick White zwei Dreier in Serie, dann ging KP gegen Missmatches zu Werke und traf einen Jumper nach dem anderen. Dallas war nun kalt, auch weil Porzingis unter derm Korb abräumte. Beim Stand von 18:28 nahm Jason Kidd die Auszeit, aber die Celtics-Lawine rollte weiter: Drei weitere Dreier fielen in Serie, Porzingis räumte in der Defense zudem erst Irving und dann Josh Green im Fastbreak ab.

37:20 für Boston nach dem 1. Viertel - eine so hohe Führung hatte es in Spiel 1 der Finals nach zwölf Minuten noch nie gegeben ...

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Celtics kühlten im 2. Viertel etwas ab, bei den Mavs wollte aber weiterhin der Dreier nicht fallen. Zwei Post-Ups von Porzingis aus der Nowitzki-Distanz brachten schließlich zwei weitere verwandelte Jumper - 48:27, nächste Auszeit Dallas. Und es ging so weiter, weil sich die Mavs nun auch noch mehrere überflüssige Turnover leisteten. Als Tatum gegen die Zone Defense einen Dreier einschweißte, hatten die Celtics gut vier Minuten vor der Pause doppelt so viele Punkte erzielt: 58:29! Bei den Hausherren gab es in dieser Phase keinen schlechten Wurf: Entweder wurde gegen den Switch souverän zum Korb gezogen - und mehrfach auch gestopft - oder aber der Dreier fiel. Immerhin traf Doncic aus Sicht der Gäste kurz vor der Pause noch einen Dreier, so waren es "nur" 21 Punkte Rückstand (42:63).

Nach der Pausenpredigt von Kidd kam Dallas deutlich konzentrierter aus der Pause und suchte ohne Porzingis auf dem Court konsequent den Abschluss am Ring. Die Celtics waren jetzt kalt, ihre Führung schrumpfte auf 16 Punkte (68:52). Dallas knabberte immer mehr vom Rückstand weg: Irving verkürzte per Fallaway-Jumper auf -11, Donic per Dreier auf 64:72! Die Mavs waren plötzlich wieder dran. Nach einer Auszeit war aber auch bei den Celtics mehr Zug drin, Dallas half mit zwei Schrittfehlern in Serie nach. Nach einem offenen Dreier von Tatum waren die Celts wieder mit 16 vorn, es wurde sogar ein 14:0-Lauf nach zwei weiteren Dreiern. Nach dem 3. Viertel hatten der Top-Seed so wieder alles im Griff (86:66).

Das Schlussviertel plätscherte dann bei rund 20 Punkten Vorsprung für Boston eher vor sich hin. 5:17 Minuten vor dem Ende nahm Kidd beim Stand von 75:99 Doncic und Irving runter, Joe Mazzulla zog wenig später nach.