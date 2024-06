Boston Celtics kurz vor Meisterschaft gegen Dallas Mavericks! Luka Doncic foult aus nach durchwachsener Leistung in Spiel 3

© getty

Ähnlich wie in Spiel 2 starteten die Mavs stärker, sowohl Irving als auch Doncic trafen ihre ersten Würfe. Am wichtigsten im 22:9-Lauf der Hausherren zu Beginn war die Tatsache, dass Doncic jeweils einmal Gafford und Lively für einfache Treffer fand und Dallas generell viel zum Korb kam. Außer einem Stepback-Dreier von Doncic kamen alle Punkte der Mavs zu Beginn in der Zone.

Boston fand defensiv jedoch schnell den Zugriff und kämpfte sich langsam zurück, bis in der Schlussminute die Transition-Defense der Mavs versagte und die Celtics sogar auf 30:31 zum Viertelende verkürzen konnten. Zweimal fiel Doncic bei einem vergebenen Stepback-Dreier auf der Suche nach einem Foulpfiff zu Boden und nahm umgehend Kontakt zu den Schiedsrichtern auf, bevor er sich auf den Weg in die Defense machte. Das führte unmittelbar zum zweiten Dreier von Sam Hauser und einem einfachen Dunk für Tatum.

Erneut hatten die Mavs ihren Vorsprung nach exzellentem Start sehr schnell verpuffen lassen. Die ersten sechs Minuten des zweiten Abschnitts waren stark geprägt von Defense und Fehlwürfen (6:5 für Dallas), Mavs-Coach Jason Kidd setzte erstmals in der Serie auf Tim Hardaway Jr, der gleich acht Minuten auf dem Parkett stand.

Es war Irving, der dann Feuer fing mit drei Triples in zweieinhalb Minuten, zwei davon hintereinander per Stepback. Tatum und Hauser antworteten von Downtown, dann punktete Holiday nach seinem zweitem Offensivrebound innerhalb eines Ballbesitzes. Mit 51:50 ging Dallas in die Pause.