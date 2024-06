"Der Korb war nicht mehr vernagelt": Endlich zeigen die Mavericks auch in den NBA Finals ihr ganzes Können

© getty

Boston Celtics in Spiel 4: "Sie haben uns an die Wand gespielt"

Der Champion in spe - bekanntlich wurde in den NBA-Playoffs noch nie ein 3-0-Vorsprung verspielt- schlich derweil nach der dritthöchsten Finals-Pleite der Geschichte wie ein geprügelter Hund vom Court. Ja, in der Anfangsphase wollten ein paar offene Würfe nicht fallen. Ein Einsatz des weiterhin angeschlagenen Centers Kristaps Porzingis hätte sicherlich geholfen. Aber an diesem Abend gab es nichts schönzureden und keinerlei Ausflüchte, an denen man sich hochziehen konnte. "Sie haben uns an die Wand gespielt", fasste Center Al Horford zusammen. "Das ist schwer zu schlucken. Aber das ist die Realität."

60 Punkte erzielten die Mavs in der gegnerischen Zone, unter dem Bostoner Ring wirkte es zeitweise wie ein "All you can eat"-Büffet für die in dunkelblau gekleideten Big Men. "Sie haben am Brett dominiert, das hat uns unter sehr großen Druck gesetzt", analysierte Jaylen Brown. In der Folge zog sich die Defense der Celtics erstmals merklich zusammen, plötzlich hatten die Mavs-Schützen von außen etwas mehr Platz. "Wir sind mit der richtigen Einstellung auf den Court gekommen. Aber Dallas hat einfach besser gespielt. Sie haben härter gespielt", wusste auch Head Coach Joe Mazzulla.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Intensität auch angesichts einer sicheren 3-0-Führung hochzuhalten, das war auf Celtics-Seite offenbar einfach nicht möglich. Ein Aufbäumen war zu keiner Zeit zu erkennen, einen Run, der eine Aufholjagd hätte einläuten kennen, gab es nicht. "Spiel 4 der NBA Finals zu gewinnen, schwieriger geht es kaum", sagte Jrue Holiday, der sich gegen die Defense von Doncic uncharakteristische 4 Turnover geleistet hatte: "Sie waren verzweifelt und haben uns einen Wirkungstreffer verpasst. Davon haben wir uns nicht mehr erholen können."