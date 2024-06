"Er hat eine Zielscheibe auf der Brust": Erkenntnisse zu Spiel 3 der NBA Finals zwischen den Dallas Mavericks und Boston Celtics

© getty

NBA Finals: Die Celtics sind zu gut zum Scheitern

Dass die Celtics die Finals gewinnen werden, ist mittlerweile natürlich keine steile These mehr. Die Statistik ist bekannt: Keine von bisher 153 Mannschaften hat bei einem Vorsprung von 3-0 in einer Serie noch verloren. In den Finals war dies zwölfmal der Fall, siebenmal wurde in Spiel 4 der Sweep perfekt gemacht. Es ist wohl also nur eine Frage der Zeit, bis Jayson Tatum, Jaylen Brown und Co. triumphal die Larry O'Brien Championship Trophy gen Himmel recken dürfen.

Hätte es überhaupt anders kommen können? Im Nachhinein muss man sagen: wohl kaum. Die Mavericks haben mit ihrer starken Serie gegen Minnesota überzeugt, nachdem die Wolves zuvor mit dem Triumph in der hart umkämpften Serie gegen den Titelverteidiger aus Denver auf sich aufmerksam gemacht hatten. So zog Dallas auch mich in seinen Bann, wie den Redaktionstipps vor Beginn der Serie zu entnehmen ist.

Doch spätestens in Spiel 2 wurde klar, dass Boston auf einem anderen Level agiert als Dallas, Minnesota, und alle anderen Mannschaften dieser Saison. Vielleicht wären die Nuggets mit Nikola Jokic ein schwieriges Matchup gewesen, doch mit dem heutigen Wissen wäre Boston auch in dieser Serie als Favorit einzuschätzen. Bei vielen Serien kann man im Nachhinein sagen, dass für einen anderen Sieger nur ein paar Kleinigkeiten hätten anders laufen müssen. So wie die Finals bislang laufen, fällt dieses Argument allerdings schwer.

Schließlich lief für Boston bisher lange nicht alles optimal, und dennoch steht es 3-0. Center Kristaps Porzingis machte zwar ein richtig gutes Spiel und danach immerhin ein solides, war in diesen Partien jedoch limitiert in seinen Minuten und fehlte in Spiel 3 komplett. Aufseiten von Dallas spielten in Kyrie Irving und Dereck Lively der zweit- und drittwichtigste Spieler diesmal richtig gut, dennoch reichte es nicht.