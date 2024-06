"Wir haben Widerstand geleistet": Mavericks demütigen Boston Celtics in Spiel 4 der NBA Finals - Dallas bleibt im Titelrennen am Leben

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Die Mavs lieferten dabei nicht nur die erste wirklich gute Leistung in der Finalserie ab, es war der beste Auftritt im gesamten Playoff-Verlauf. Bereits zur Pause führte Dallas mit 26 (61:35), im 3. Viertel bauten Luka Doncic und Co. die Führung auf zwischenzeitlich 38 Punkte aus (90:52). Celtics-Coach Joe Mazzulla warf so schon mehrere Minuten vor dem Schlussabschnitt das Handtuch und nahm seine Starter aus dem Spiel.

Doncic war mit 29 Punkten bester Schütze der Partie, Hilfe gab es für den Slowenen von Kyrie Irving (21 Punkte) und Rookie-Center Dereck Lively, der von der Bank ein Double-Double auflegte (11 Punkte, 12 Rebounds). Insgesamt konnten aber alle neun Rotationsspieler von Head Coach Jason Kidd überzeugen - und in der Garbage Time traf dann auch noch Tim Hardaway Jr. 5/7 Dreier. Die Mavs trafen über 50 Prozent aus dem Feld, dominierten bei den Rebounds (52:31) und leisteten sich in den ersten drei Vierteln nur 6 Ballverluste. Maxi Kleber kam in 23 Minuten auf 5 Punkte.

Celtics-Stars versetzungsgefährdet! Hier geht es zu den Noten von Spiel 4.

Ganz anders sah es bei den Celtics aus: Die verhinderten nur knapp einen neuen Negativrekord für die höchste Finals-Niederlage überhaupt (-42). Jayson Tatum war nach einem guten ersten Viertel mit 15 Punkten noch bester Schütze, Sam Hauser kam von der Bank auf 14. Jaylen Brown, Jrue Holiday (je 10 Punkte), Derrick White (6) und Al Horford (3) enttäuschten allesamt. 35 Punkte waren zudem Negativrekord für eine Halbzeit in den letzten zwei Jahren.

Center Kristaps Porzingis fehlte erneut verletzt, hätte laut Mazzulla aber "In bestimmten Situationen im Notfall" eingesetzt werden können.

Spiel 5 findet in der Nacht auf Dienstag wieder in Boston statt. Ein 0-3 wurde in den NBA-Playoffs noch nie gedreht.

NBA Finals: Wo kann man die Spiele im TV und Livestream sehen?