NBA Finals: Triple-Double von Luka Doncic reicht nicht! Dallas Mavericks verlieren auch Spiel 2 gegen Boston Celtics

Holiday sammelte 26 Punkte bei 11/14 FG sowie 3 Assists ohne Turnover, dazu schnappte er sich 4 seiner 11 Rebounds am gegnerischen Ring. Gemeinsam mit Derrick White (18, 6/15 FG, 3 Steals) führte er die starke Celtics-Defense an, die irgendwann sogar Doncic Probleme bereitete. Der Superstar der Mavs startete zwar mit 23 Punkten bei 9/13 FG in der ersten Halbzeit, konnte nach der Pause jedoch nur noch 8 weitere Zähler hinzufügen, genau so viele Turnover verschuldete er auch in Spiel 2.

Am Ende zählte er 32 Punkte (12/21 FG, 4/9 3P) und jeweils 11 Rebounds und 11 Assists sowie 4 Steals. Vor dem Spiel war Doncic mit jeder Menge Bandagen zu sehen, zudem ging er wie schon seit einigen Spielen in seinen Pausen zurück in die Kabine. Dennoch spielte er über 42 Minuten, ähnlich wie Kyrie Irving, der erneut nicht die nötige Unterstützung lieferte. Irving startete ebenfalls stark (8, 4/5 FG), kam jedoch nicht über 16 Zähler (7/18 FG) und 6 Assists hinaus.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die restlichen Starter der Mavs punkteten ebenfalls zweistellig und arbeiteten wie gewohnt gut in der Defense, Dallas bekam kaum Unterstützung von den Reservisten. Dereck Lively (2, 7 Rebounds) wirkte in einigen Momenten erneut verloren und hatte mit -15 in 19 Minuten das schlechteste Net-Rating aller Spieler, gefolgt von Josh Green (-10 in 14 Minuten). Maxi Kleber (0, 0/4 FG) beging 4 Fouls in 16 Minuten und zeigt sich weiter komplett ungefährlich von Downtown, fiel jedoch mit guter Verteidigung auf.

Jayson Tatum erwischte einen sehr schwachen Start mit 1/7 FG und konnte seine Wurfquote (18 Punkte, 6/22 FG) auch nicht mehr retten, fand jedoch andere Wege, das Spiel positiv zu beeinflussen. Er spielte 12 Assists, sammelte 9 Rebounds und hatte wichtige Momente in der Defense. Teilweise sogar überragend verteidigte Jaylen Brown, dessen größter Makel bei 21 Zählern (8/15 FG), 7 Assists und 3 Steals seine 6 Turnover waren.

Kristaps Porzingis hatte seine beste Phase erneut direkt nach seiner ersten Einwechslung, war jedoch nicht ganz so auffällig wie in Spiel 1 mit 12 Punkten (4/7 FG), 4 Rebounds und 2 Blocks. Es reichte dennoch zum besten Rating aller Spieler mit +12, weil er nicht am Fehlstart der Celtics teilnahm.

Porzingis landete im vierten Viertel hart auf seinem rechten, verletzten Bein und schien sich seitdem weniger rund zu bewegen, gerade bei Richtungswechseln sah man ihm die Probleme an. Celtics-Coach Joe Mazzulla winkte nach dem Spiel jedoch ab und erklärte, er habe "null" Sorgen, dass der Big Man das nächste Spiel verpassen müsse.

