Coronavirus - Alle Entwicklungen in der NBA: Teambesitzer und Liga besprechen Optionen - vorerst keine Fans in den Arenen?

Die NBA befindet sich derzeit in Gesprächen mit den 30 Teambesitzern, wie mit dem sich auch in den USA weiter ausbreitenden Coronavirus umzugehen ist. Offenbar will die Liga aber keine Spiele absagen, stattdessen scheint ein Ausschluss der Fans wahrscheinlich. Hier erfahrt Ihr alle neuesten Entwicklungen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA und Teams besprechen Optionen: Vorerst keine Fans?

Wie Adrian Wojnarowski und Zach Lowe von ESPN vermelden, stimmten die 30 Teambesitzer bei einem Meeting des Board of Governors mit der NBA darüber ein, dass aufgrund des Coronavirus entweder die Saison vorerst ohne Fans in den Arenen fortgesetzt oder es zu einer Unterbrechung des Spielplans kommen wird.

Offenbar präferieren die Teams allerdings die erstgenannte Option, laut Woj und Lowe soll es am Donnerstag eine Entscheidung des Ligabüros geben. Es gibt aber angeblich auch mehrere Teams, die bereit sind, die Saison zu unterbrechen, wodurch sich der NBA-Kalender nach hinten schieben könnte. Dabei könnte laut Kevin O'Connor (The Ringer) aber die Arena-Verfügbarkeit in den einzelnen Städten zum Problem werden.

Die meisten Teams haben aber eine Fortsetzung der Saison bevorzugt. Vieles spricht offenbar dafür, dass die NBA den Spielplan aufrechterhalten und keine Spiele absagen möchte, auch wenn das bedeutet, Zuschauer aus den Arenen auszuschließen. Die Liga erwartet dadurch angeblich finanzielle Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Ein Team, die Knicks, habe sich laut Woj dafür ausgesprochen, den Status Quo solange beizubehalten, bis es offizielle Vorgaben von den Behörden gibt.

Zuvor kam es am Mittwoch bereits zu einem Treffen zwischen der NBA und der Spielergewerkschaft, der National Basketball Players Association. Dabei wurden nach Informationen der ESPN-Journalisten ebenfalls mögliche Optionen besprochen, wie die Liga auf den Coronavirus reagieren soll. Auch in diesem Meeting mit den Vertretern der Spieler wurde demnach die Möglichkeit, Spiele vorerst ohne die Fans auszutragen, diskutiert. Auch die NCAA hat bereits vermeldet, dass March Madness ohne Zuschauer stattfinden wird.

Wegen Coronavirus: Warriors vs. Nets als Geisterspiel

Am Mittwoch wurde bereits bekannt, dass die Golden State Warriors als erstes Team ein Geisterspiel abhalten werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag treffen die Dubs im heimischen Chase Center auf die Brooklyn Nets, das Team habe in Absprache mit dem County San Francisco entschieden, die Partie vor leeren Rängen auszutragen.

Das teilten die Warriors in einem offiziellen Statement mit, der Grund sei "die wachsende Sorge über die Verbreitung von COVID-19". Die Fans bekommen das Geld für die Eintrittskarten erstattet. Zuvor hatten die Behörden in San Francisco Events mit Ansammlungen von 1000 Menschen oder mehr verboten.

"Man spürt die Energie in der Arena immer schon in der Kabine und im Tunnel. Wenn das Spiel startet, wird es komisch sein, aber ich denke, wir werden leicht in einen Flow kommen", sagte Warriors-Star Stephen Curry angesprochen auf das erste Geisterspiel in der NBA-Historie.

NBA: Verlegung der Spiele wurde wohl ebenfalls diskutiert

Neben den Optionen, Geisterspiele auszutragen oder die Saison zu unterbrechen, stand in NBA-Kreisen offenbar auch eine Verschiebung einzelner Spiele in andere Städte zur Debatte.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) könnten Teams unter Umständen das Heimrecht tauschen oder Spiele auf neutralem Boden außerhalb von Krisengebieten austragen. Dies hätte allerdings einen enormen organisatorischen Aufwand zur Folge. Wahrscheinlicher erscheint derzeit das Szenario, dass die Spiele ohne Fans stattfinden.