WWE Backlash 2025 heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Wreslting PLE mit John Cena vs. Randy Orton im TV und Livestream?

Das nächste große WWE-Event steht vor der Tür: So könnt Ihr Backlash 2025 im TV und Livestream verfolgen.

Backlash 2025 steigt in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai im Enterprise Center in St. Louis, Missouri. Wrestling-Fans dürfen sich auf ein besonderes Spektakel freuen – schließlich steigt das Event in der Heimatstadt von WWE-Superstar Randy Orton. St. Louis bietet damit die ideale Bühne für das erste große Highlight nach WrestleMania 41.

SPOX verrät, wo Ihr das Event im TV und Livestream verfolgen könnt.