FC Barcelona vs. Real Madrid, Clasico heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Barca im TV und Livestream?

Wer zeigt den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live? SPOX hat alle Infos zur Übertragung des Spitzenspiels!

Am Sonntagnachmittag ist es wieder soweit: Der Clasico zwischen Barca und Real steht an. Im Rückspiel der spanischen LaLiga geht es um nichts weniger als die Vorentscheidung um den Titel. Aktuell thronen die Hausherren aus Katalonien mit vier Punkt Vorsprung vor den Königlichen an der Tabellenspitze. Um noch Hoffnungen auf den Gewinn der Meisterschaft zu haben, müssen die Gäste aus der Hauptstadt unbedingt einen Sieg einfahren, damit sie den Rückstand auf den ewigen Rivalen auf einen Zähler verkürzen können. Die "Blaugrana" hingegen wollen mit einem Erfolg den Verfolger kurz vor Saisonende auf Distanz halten. Mit drei Punkten vor heimischer Kulisse ist der Mannschaft von Trainer Hansi Flick bei lediglich drei verbleibenden Ligaspielen wohl kaum noch zu nehmen.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Knaller-Duell live verfolgen könnt!