NBA - Nach Coronavirus-Fall: Commissioner Adam Silver sendet offenen Brief an die Fans

Nach seinem Auftritt bei TNT hat sich NBA-Commissioner Adam Silver in einem offenen Brief an die Fans gewandt. Er betonte, dass die Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen möchte, wenn die Sicherheit für alle Beteiligten gewährleistet werden kann. Zuvor hatte Silver auch ein Saisonaus nicht ausgeschlossen.

SPOX präsentiert den Brief von Commissioner Silver im Wortlaut.

Liebe NBA-Fans,

wie Ihr wisst, haben wir vorübergehend unsere Saison unterbrochen als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Wir haben diese Entscheidung getroffen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Fans, Spieler, jedem, der mit unserem Spiel in Verbindung steht, und der allgemeinen Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die Unterbrechung wird mindestens 30 Tage andauern und wir beabsichtigen, die Saison fortzusetzen, sofern und sobald es für alle Beteiligten sicher ist.

In der Zwischenzeit werden wir weiterhin gemeinsam mit Infektions- und Gesundheitsexperten sowie den Vertretern der Regierung daran arbeiten, sichere Pläne zu beschließen, um unsere Spiele fortzusetzen. Während wir den angemessenen Kurs für zukünftige NBA-Spiele und Events entwickeln, werden wir Euch über jede Änderung informieren, sobald sie passiert. Bereits erworbene Tickets für ein verschobenes Spiel bleiben gültig, wenn das Spiel neu terminiert wird. Wenn Partien nicht gespielt oder in einer leeren Arena ausgetragen werden, werden die Teams gemeinsam mit den Fans daran arbeiten, einen Gutschein für ein zukünftiges Spiel oder eine Erstattung zu ermöglichen.

Auf NBA.com findet Ihr die neuesten Nachrichten, Updates und interaktive Features, um mit dem Spiel verbunden zu bleiben. Ihr findet zudem Richtlinien, wie Ihr Euch und Eure Familie sicher und gesund halten könnt.

Dies bleibt eine komplizierte und sich schnell entwickelnde Situation, die uns daran erinnert, dass wir alle Teil einer großen Gesellschaft sind mit einer Verantwortung, aufeinander Acht zu geben. Das wird die NBA weiterhin tun und wir sind dankbar für Euer Verständnis, und dass Ihr die besten Fans in der Sportwelt seid.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Silver

NBA Commissioner