Coronavirus: Olympia-Absage für Gouverneurin Koike "undenkbar"

Das Coronavirus bestimmt weiterhin die Schlagzeilen und hat die Absage von Fußballspielen und auch eines EM-Vorbereitungsturniers zur Folge. Während eine der Olympischen Spiele für die Gouverneurin Tokios undenkbar ist, wird in Deutschland die Informationspolitik kritisiert. Hier gibt es die neuesten Entwicklungen.

Coronavirus: News-Überblick vom 12. März

Olympia-Absage für Gouverneurin Koike " undenkbar "

EM-Vorbereitungsturnier in Katar abgesagt

Max Hartung fordert bessere Informationspolitik zu Coronavirus

Corona: Olympia-Absage für Gouverneurin Koike "undenkbar"

Tokios Gouverneurin Yuriko Koike will eine Absage der Olympischen Spiele 2020 in Japans Hauptstadt als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin nicht in Betracht ziehen. Die 67-Jährige reagierte am Donnerstag auf entsprechende Forderungen und auch auf die jüngste Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO, welche die Krise nun offiziell als Pandemie betrachtet.

"Man kann nicht sagen, dass die Einstufung als Pandemie keine Auswirkungen" auf die Sommerspiele haben werde, sagte Koike: "Aber eine Absage ist undenkbar." Die endgültige Entscheidung über die Austragung des Sportfestes, das vom 24. Juli bis 9. August stattfinden soll, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu fällen. Dieses will sich wiederum eng mit der WHO abstimmen.

Die Zweifel an der planmäßigen Durchführung der Spiele wachsen aber sogar bei den Organisatoren. Erst am Mittwoch hatte Haruyuki Takahashi, Vorstandsmitglied von Tokio 2020, eine mögliche Verschiebung um zwei Jahre ins Gespräch gebracht. "Wir können sie nicht einfach halten (die Olympischen Spiele), weil Japan in Ordnung ist", sagte Takahashi der japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun. Es müsse nun zumindest einen Alternativplan geben.

Diese Aussagen sorgten schon am Mittwoch für reichlich Wirbel. Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto bekräftigte beinahe wortgleich mit Koike, eine Verschiebung oder Absage der Spiele sei "unvorstellbar". Yoshiro Mori, Chef des japanischen Olympia-Komitees, meinte bei einer eilig einberufenen Presserunde, man sei "natürlich besorgt", die Vorbereitungen auf das Mega-Event würden aber "planmäßig" verlaufen.

Corona: EM-Vorbereitungsturnier in Katar abgesagt

Die Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat zur Absage eines Vorbereitungsturniers auf die Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) geführt. Wie der Königliche Belgische Fußballverband bekannt gab, wurde ein Einladungsturnier in Katar (26. bis 30. März) mit den EM-Teilnehmern Belgien, Vize-Weltmeister Kroatien, Europameister Portugal und der Schweiz "aufgrund der aktuellen Weltlage" durch das WM-Gastgeberland von 2022 abgesagt.

Katar hatte bis Mittwoch 262 Fälle von Covid-19 gemeldet. Am selben Tag hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit zu einer Pandemie erklärt. Seit Jahresbeginn haben sich mehr als 120.000 Menschen in 113 Ländern infiziert.

Coronakrise: Max Hartung fordert bessere Informationspolitik

Max Hartung, Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland, hat in Zeiten der Coronakrise eine bessere Informationspolitik der Sportverbände gefordert. Er werde von vielen Sportlern auf die Thematik angesprochen und gefragt, ob er mehr wisse, als in den Medien steht. "Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Weltverbände schnell und proaktiv mit den Athleten kommunizieren und nicht immer über den Umweg der nationalen Verbände. Denn so entstehen schnell Gerüchte, und die verunsichern am Ende die Athleten", sagte der Säbelfechter der Rheinischen Post.

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus waren in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt worden. Sollte auch die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) betroffen sein, sieht Hartung den Leistungssport in Deutschland vor einer großen Herausforderung.

"Für die Athleten geht es ja neben der sportlichen Perspektive auch um wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Was passiert mit meinem Sponsorenvertrag, wenn die Spiele ausfallen? Falle ich aus der Sportförderung? Bin ich weiterhin im Olympiakader?", erklärte der zweimalige Einzel-Europameister: "Werden die Spiele tatsächlich abgesagt, droht ganz vielen Athleten eine ganz, ganz große Unsicherheit."

Coronavirus: CONMEBOL bittet FIFA um Aufschub der WM-Qualifikation

Die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL hat den Weltverband FIFA angesichts der Corona-Krise um die Aufschiebung der Qualifikationsspiele für die WM 2022 gebeten. Das gab die CONMEBOL bekannt. "Die südamerikanischen Teams riskieren, dass sie auf einige Spieler verzichten müssen, die in Europa aktiv sind und nach ihrer Ankunft aus Ländern mit hoher Infektionszahl in Quarantäne geschickt werden könnten", heißt es in der Mitteilung.

Die Südamerika-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll am 26. März beginnen. Die zehn Landesverbände, darunter der brasilianische und argentinische, hätten sich mit dem Anliegen an die CONMEBOL gewandt.

Zahlreiche der südamerikanischen Profis spielen bei europäischen Klubs. Allein im argentinischen Kader stehen sechs Spieler, die in Italien unter Vertrag stehen, dem in Europa am stärksten betroffenen Land.

2. Liga: St. Pauli gegen Nürnberg wegen Coronavirus ohne Fans

Nachdem der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg bis Mittwoch darauf hofften, ihr Aufeinandertreffen am Sonntag mit Zuschauern austragen zu können, folgt der Kiez-Klub nun doch einer Anordnung der Hamburger Gesundheitsbehörde, die Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern verbietet.

Auch der Verkauf von Tageskarten für die Heimspiele gegen Heidenheim, Aue und Regensburg wurde gestoppt, der Ablauf der Begegung gegen Nürnberg in puncto Stadiondurchsagen, Einlaufmusik und Beschallung mit Fangesängen soll in den kommenden Tagen geklärt werden.

Die Vorbereitung auf die Begegung absolvieren die Kiezkicker unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Fans dürfen das Trainingsgelände an der Kollaustraße nicht betreten.

NHL: Columbus Blue Jackets spielen doch ohne Zuschauer

Die Columbus Blue Jackets tragen ihre kommenden Heimspiele doch ohne Zuschauer aus. Ursprünglich hatte der Klub bekannt gegeben, eine Empfehlung des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, zu ignorieren. Daraufhin sprach DeWine eine Anordnung aus, dass Sportveranstaltungen in Hallen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Die Blue Jackets wollten zu ihren Partien gegen die Pittsburgh Penguins am Donnerstag und die Nashville Predators am Samstag wie gewohnt Fans in die Arena lassen, doch nun bestreitet Columbus am Donnerstag das erste Geisterspiel in der Geschichte der NHL. Auch die San Jose Sharks tragen die verbliebenen drei Heimspiele in diesem Monat vor leeren Rängen aus.

Zudem berät die Liga über das weitere Vorgehen aufgrund der Coronavirus-Pandemie: "Die NHL setzt ihre Beratungen mit Experten fort und prüft alle Optionen. Wir erwarten, am Donnerstag weitere Informationen bekannt geben zu können", heißt es in einer Mitteilung.