Der BVB muss in Leverkusen zunächst viel leiden, erarbeitet sich am Ende aber einen klaren Sieg. Die Noten und Einzelkritiken.

Borussia Dortmund darf weiterhin davon träumen, sich mit einem starken Schlussspurt doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Am Sonntagnachmittag war der BVB bei Bayer Leverkusen in Durchgang eins zwar vor allem in der Defensive gefordert, ging aber dennoch mit einer Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff zeigte die Elf von Niko Kovac dann eine deutliche Leistungssteigerung und gewann am Ende mit 4:2.

Hier geht's zum Spielbericht.