Quarterback Ranking nach Week 14: Joe Burrow klettert in die Elite-Gruppe

Vorhang auf für das letzte Quarterback-Ranking dieser Regular Season! Die Tier-Abgrenzungen werden zunehmend deutlich, Joe Burrow allerdings setzt seine Klettertour fort. Außerdem: Brock-Purdy-Hype, Baker Mayfields Comeback und: Trevor Lawrence ist angekommen!

Die Sample Size ist dementsprechend klein, vor allem aber passt Watson aktuell in kein Tier. Rein sportlich sollte er sich wieder in der Quarterback-Spitze einsortieren können - die ersten Auftritte legen aber auch nahe, dass er davon noch ein gutes Stück weit entfernt ist.

Eine weitere Bemerkung noch vorneweg: Deshaun Watson habe ich in diesem Ranking nicht berücksichtigt. Das hat in diesem Fall nichts mit seinem Verhalten abseits des Platzes zu tun, zumindest nicht direkt.

Um die Quarterback-Landschaft in der NFL noch besser darstellen zu können, unterteile ich die Quarterback-Rankings seit dieser Saison qualitativ in Gruppen, sogenannte Tiers.

Die Panthers könnten einer herrlich absurden NFC-South-Saison die Krone aufsetzen, wenn sie am Ende tatsächlich noch diese Division gewännen. Das würde dann vor allem auf dem Rücken einer guten Defense und eines starken Run Games funktionieren - aber was man über Darnold sagen muss, ist, dass er aktuell einen guten Game Manager gibt. Hatte vor allem in der Vorwoche beim Sieg gegen Denver außerdem einige wirklich eindrucksvolle Würfe in seinem Spiel. Nun haben wir diesen Film zu häufig gesehen mit Darnold, diese Zwischenhochs, die dann häufig ähnlich schnell wieder erlöschen, wie sie aufgeflammt sind. Aber im Moment spielt er überraschend gut.

Ryan hat sich definitiv stabilisiert, nachdem er wieder als Starter eingesetzt wurde - und, so viel Zeit muss sein, er war immer die beste Wahl in Indianapolis, und die Tatsache, dass er abgesetzt wurde, war mehr als irgendetwas anderes ein Blick hinter die Kulissen der Colts . Er ist in Ordnung noch als Übergangslösung, aber die Anfälligkeit für Pressure, die abbauende Armqualität, die Turnover - für mich gehört Ryan dennoch weiterhin in dieses Tier, weil ich nicht denke, dass er 2023 noch ein Starter sein sollte.

Es gibt vielleicht keinen Quarterback, der dieses Jahr so viel auffallendes Glück auf einer Pro-Wurf-Basis hat wie Taylor Heinicke - zumindest fällt mir niemand ein. Heinicke ist ein Gunslinger, er ist höchst unterhaltsam, und gelegentlich bekommt man so einen Pass von ihm . Seine Spielweise ist wirklich Ryan-Fitzpatrick-Light und das kann für sehr kuriose Spiele und auch für zwischenzeitliche Runs sorgen. Aber ich denke weiterhin nicht, dass irgendeine Nachhaltigkeit in seinem Spiel ist.

Die positivste Erkenntnis rund um Mills' Saison ist die, dass Kyle Allen definitiv eine schlechtere Lösung darstellt. An der übergreifenden Prognose ändert das allerdings nichts: Die Texans werden aller Voraussicht nach den Nummer-1-Pick im kommenden Draft haben - und ich gehe fest davon aus, dass sie mit diesem Pick einen Quarterback auswählen werden. Mills hatte als Rookie einige gute Ansätze gezeigt, die erhofften Fortschritte in seiner zweiten Saison blieben allerdings aus. Er ist der klassische Backup - aber nicht mehr.

Das letzte Tier erfordert nicht allzu viele zusätzliche Erklärungen. Es handelt sich um Quarterbacks, von denen wir an diesem Punkt genug gesehen haben - und die ihren Teams einfach kein Plus mehr geben. Mehr noch, es sind Quarterbacks, die bestenfalls Beifahrer sind und zu häufig einbrechen, wenn das Spiel in ihre Hände gelegt wird.

© getty

Tier 5: In erster Linie das Prinzip Hoffnung

Dieses Tier ist für die jungen Quarterbacks vorgesehen, bei denen wir noch auf die merklichen Fortschritte warten, häufig aber die Sample Size noch zu klein ist, um auch nur ansatzweise irgendwelche finalen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Mit fortschreitender Saison wird das Bild bei diesen Kandidaten klarer. Wenn es Richtung Offseason geht, sind wir - vor allem die jeweiligen Teams - im Idealfall in der Lage, klarer zu sagen, in welches Tier der entsprechende Quarterback fällt und welche Entscheidungen getroffen werden müssen.

27. Baker Mayfield, Los Angeles Rams

Ranking nach Week 10: Nicht geranked.

Ein absolut furioses Debüt für die Rams, zumindest was den Schlussakkord angeht. Die ganze Story ist natürlich wild, Mayfield war gerade einmal zwei Tage im Team, hatte eine Trainingseinheit mit den neuen Mitspielern absolviert - und übernahm dann ab dem zweiten Drive im Spiel gegen die Raiders. Und entsprechend sah es teilweise auch aus, aber Mayfield hat auch ganz klar angedeutet, dass er in McVays Offense funktionieren kann. Mit einigen schönen Touch-Pässen via Play Action und mit dem Armtalent, um auch tief zu gehen. Ich bin gespannt darauf, wie er sich in der Offense jetzt bis Saisonende präsentiert, und ob er eventuell langfristig eine Option für die Rams sein kann - "Prinzip Hoffnung" eben, nach einem Gastspiel in Carolina, bei dem so ziemlich alles schiefgelaufen ist. Dann ist auch klar, dass er hier im Ranking wieder klettern wird.

26. Desmond Ridder, Atlanta Falcons

Ranking nach Week 10: Nicht geranked

Die Falcons haben vor der Bye Week schließlich doch den Quarterback-Wechsel vollzogen, der in meinen Augen überfällig war. Ridder haben wir dementsprechend noch nicht gesehen, deshalb so viel Kontext: Mariota wäre weiterhin im hintersten Tier gewesen, mutmaßlich auf Platz 28 oder 29. Als Passer hat er so klare Defizite, dass das, was er der Offense als Runner gibt, das schlicht nicht mehr aufwiegt. Und die Falcons müssen vor der kommenden Offseason wissen, was sie in Ridder haben - mit einer möglichst großen Sample Size. Das "Prinzip Hoffnung" ist hier absolut zutreffend, deshalb passt er hier rein. Im Sinne eines reinen Rankings läuft er natürlich noch außer Konkurrenz.

25. Mac Jones, New England Patriots

Ranking nach Week 10: Platz 24.

Screens, Screens und noch mehr Screens - und das gelegentliche Quick Game dazwischen. Das ist etwas überspitzt formuliert, aber es ist ein Sinnbild für diese Patriots-Offense, die aus struktureller Perspektive so wenig bietet. Und das soll Mac Jones nicht von Kritik freisprechen, er hat einen klaren Rückschritt im Vergleich zu seiner Rookie-Saison gemacht, und das wirft noch größere Fragen hinsichtlich seines Ceilings auf dem NFL-Level auf. Er kann ein guter Ballverteiler sein, in den entsprechenden Umständen. In diesem Jahr hat er diese Umstände nicht, und die Defizite sind umso deutlicher sichtbar.

24. Brock Purdy, San Francisco 49ers

Ranking nach Week 10: Nicht geranked

Vorhang auf zum Brock-Purdy-Hype! Ich denke es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass wir hier mit der Sample Size noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Und dass es kaum eine bessere Situation gibt, in die man als Quarterback geraten kann, als dieses Niners-Team mit diesen Waffen, diesem Play-Caller, einer guten Line und einer Elite-Defense, die den Spielraum für Fehler deutlich erhöht. Dementsprechend vorsichtig bin ich auch bei der Einordnung von Purdy, würde aber auch sagen, dass er in diesen ersten beiden Spielen schon einiges gezeigt hat: Als er gegen die Dolphins rein kam, vor allem, dass er die Offense umsetzen kann. Gegen die Bucs jetzt auch, dass er Plays machen kann. Setzt sich das fort? Fällt er doch irgendwann von der sprichwörtlichen Klippe, wenn Defenses mehr Tape von ihm haben? Können die Niners mit ihm in den Playoffs gewinnen? Hier kann man nur spekulieren. Die ersten beiden Spiele jedenfalls hätten nicht besser laufen können.

23. Kenny Pickett, Pittsburgh Steelers

Ranking nach Week 10: Platz 25.

Pickett und Jones sind sich gar nicht so unähnlich. Beide haben ob ihrer Spielweise und ihrer physischen Limitierungen relativ wenig Spielraum für Fehler, beide brauchen "saubere" Spiele, und beide können aber auch durchaus passable Ballverteiler sein, in einer Offense, welche die entsprechenden Waffen und auch die entsprechende Struktur mitbringt. Nun muss man bei beiden festhalten, dass insbesondere der Punkt mit Struktur und Scheme dieses Jahr nicht erfüllt wird - und bei Pickett konkret muss man festhalten, dass er in seinen ersten Starts schlicht auch Pech hatte, was die Turnover angeht. Zuletzt hatte er dann einige gute Auftritte. Dass er mehr als ein Mid-Level-Game-Manager sein kann, daran habe ich jedoch, wie auch bei Jones, weiterhin Zweifel.