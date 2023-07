BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl gibt Update zu Transferbemühungen - Marcel Sabitzer gibt Rätsel auf

Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zu weiteren Transferbemühungen des BVB geäußert. Derweil bereitet ein Abwehr-Star Sorge, während ein Neuzugang vor seinem Debüt steht. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

© getty BVB, News: Sebastian Kehl gibt Update zu Transferbemühungen Der BVB befindet sich derzeit auf seiner USA-Reise und gewann sein erstes Testspiel gegen Loyal San Diego 6:0. Am Freitag äußerte sich Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber Reportern dann unter anderem zu den weiteren Transferbemühungen der Borussia. Kehl sagte: "Wir machen uns natürlich Gedanken und beobachten den Markt. Wir sind auf einige Dinge vorbereitet. Es kann noch sein, dass uns der eine oder andere verlässt. Es ist aktuell aber nichts geplant oder in der Pipeline." Kehl erklärte zudem, dass er keinen akuten Bedarf sehe, sich noch weiter zu verstärken: "Es kann noch was passieren. Der Kader bietet uns aktuell aber auch so viele Optionen. Wir sind sicher nicht zu klein aufgestellt. Ich werde das Transferende von Borussia Dortmund heute nicht bekanntgeben. In der aktuellen Konstellation fühlen wir uns aber überhaupt nicht unwohl." Bei Sky ergänzte der 43-Jährige: "Uns war es wichtig, dass wir im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer noch einmal einen Baustein hinzugefügt haben, der dem Trainer mehr Möglichkeiten in verschiedenen Grundordnungen und Profilzusammenstellungen gibt. Das war wichtig."

© getty BVB, News: Sebastian Kehl steht hinter dem neuen Mannschaftsrat Der BVB hat in der vergangenen Woche einen neuen Mannschaftsrat um Kapitän Emre Can, Torhüter Gregor Kobel und Verteidiger Niklas Süle gebildet. Für Sportdirektor Sebastian Kehl eine gute Mischung. Kehl sagte gegenüber Reportern in San Diego: "Wir haben einen Mannschaftsrat ausgesucht, der in dieser Konstellation sehr gut zusammenpasst. Auch dort haben wir wieder unterschiedliche Typen zusammen, die alle das gleiche Ziel verfolgen: erfolgreich zu sein. Ich habe großes Vertrauen in diesen Mannschaftsrat."

© getty BVB, News: Sorgen um Schlotterbeck und Duranville Die USA-Reise des BVB begann mit einigen Hiobsbotschaften, darunter Verletzungen von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Offensivspieler Julien Duranville. Am Freitag war noch keine Diagnose bekannt für die Knieverletzung von Schlotterbeck oder die Oberschenkelblessur von Duranville. Während man beim Belgier laut den Ruhr Nachrichten keine allzu großen Bedenken hegt, ist die Sache bei Schlotterbeck schwieriger. Er hatte sich das Knie verdreht, was eine Bänderverletzung befürchten lässt.

© BVB BVB, News: Marcel Sabitzer gibt Rätsel auf BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer hat sich in einer Medienrunde zu seiner Zeit beim FC Bayern geäußert. "Es hat bei Bayern Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben", sagte der 29-Jährige, verriet aber nicht, was genau er meint und gab damit Rätsel auf: "Das bleibt intern. Ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, kann man sich ein bisschen was denken." Sabitzer wechselte im Sommer 2021 von RB Leipzig nach München, wo er nie gänzlich unumstritten war. Nach einer halbjährigen Leihe zu Manchester United zog er nun zur Borussia weiter. "Ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht", sagte der Österreicher zu Bayern: "Das war ein Kindheitstraum für mich. Ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem Verein. Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United und jetzt zum BVB gekommen. Deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war." Beim BVB steht Sabitzer nun bis 2027 unter Vertrag: "Stadt und Fans leben den Klub hier. Das passt sehr gut zu mir und ich will, dass der Funke von mir auf die Tribüne überspringt. Das Stadion ist ein absoluter Zuschauermagnet, es ist sehr speziell. Mich erwartet einiges und ich kann es kaum erwarten, im Stadion aufzulaufen."

© getty BVB, Gerücht: Marcel Sabitzer vor Debüt gegen Manchester United Neuzugang Marcel Sabitzer wurde im ersten Testspiel gegen Loyal San Diego (6:0) noch geschont, doch laut den Ruhr Nachrichten steht sein BVB-Debüt kurz bevor. Demnach soll der Österreicher beim zweiten US-Test in Las Vegas (Nacht zum Montag, 3 Uhr) gegen Manchester United seinen ersten Einsatz absolvieren. Es wäre zugleich ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Klub United, bei dem er im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis gespielt hatte.