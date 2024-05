Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Der Vereinigungskampf heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Es ist der Kampf, auf den wir alle so lange gewartet haben - Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk. Beide Kämpfer sind noch ungeschlagen in ihrer Karriere, heute wird einer der beiden also höchstwahrscheinlich zum ersten Mal verlieren. Auf dem Spiel stehen die Titel folgender Verbände: WBA (Super), WBC, IBF, WBO, IBO. Fury nimmt den WBC-Titel in den Fight, während Usyk den Rest mitbringt.

vor Beginn Der Kampf in der Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad geht frühestens um Mitternacht los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Schwergewichts-Showdown zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk.