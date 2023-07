BVB, News und Gerüchte: Gelöschte Instagram-Fotos? Sabitzer reagiert kryptisch

Marcel Sabitzer hat mit kryptischen Worten den Schritt erklärt, auf seinem Instagram-Profil fast alle Fotos mit Bezug zu seinem Ex-Klub FC Bayern gelöscht zu haben. Ralf Rangnick begrüßt den Wechsel des Österreichers vom FC Bayern zum BVB. Derweil gibt es Gerüchte um einen weiteren jungen Nationalspieler im Visier der Dortmunder. News und Gerüchte vom BVB.

BVB, News: Gelöschte Instagram-Fotos? Sabitzer reagiert kryptisch

Marcel Sabitzer hat mit kryptischen Worten den Schritt erklärt, auf seinem Instagram-Profil fast alle Fotos mit Bezug zu seinem Ex-Klub FC Bayern gelöscht zu haben. "Das ist ja nicht erst an dem Tag passiert, sondern sie sind schon vorher archiviert worden. Es hat Sachen gegeben, die mir nicht gefallen haben. Deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht", sagte Sabitzer bei einer Medienrunde in den USA.

Der 29-jährige Österreicher wechselte nach zwei Jahren in München für 18 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. War er zunächst lange Reservist, verbrachte er das letzte halbe Jahr per Leihe bei Manchester United. Auf seinem Instagram-Account sind nur mehr das Foto von der Vorstellung mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic, eines von seinem Debüt sowie ein Abschieds-Post zu sehen. Dem gegenüber stehen gleich 21 Fotos von seinem halben Jahr in Manchester.

Die Zeit in München habe Sabitzer aber "nicht aus meinem Leben gelöscht. Man muss ja schon sagen: Es war ein Kindheitstraum für diesen Verein zu spielen. Weil ich als Kind einfach sehr eng verbunden war. Deswegen will ich die Zeit nicht missen. Es war eine prägende Zeit, die aber nicht immer positiv war."

Konkreter wurde Sabitzer auf Nachfrage nicht: "Das sind Interna. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Man kann sich das aber denken, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat. Es gibt aber kein schlechtes Wort von mir."

Beim BVB will er direkt viel Verantwortung übernehmen. "Ich komme mit dem Anspruch, hier anzupacken und eine Persönlichkeit zu sein." Über seine Rolle beim neuen Klub hat er klare Vorstellungen. "Es muss auf dem Platz auch mal eklig zugehen. Dass ich das kann, habe ich gezeigt", sagte Sabitzer und fügte an: "Meine Rolle sehe ich auf der Acht oder der Doppelsechs als Box-to-Box-Spieler."