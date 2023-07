BVB, News und Gerüchte: Spezielle Meister-Klausel bei Sabitzer?

Beim Transfer von Marcel Sabitzer vereinbarten der BVB und der FC Bayern offenbar eine spezielle Meisterklausel. Julian Brandt von Borussia Dortmund spricht über ein einstiges Angebot des FC Liverpool und die Folgen des vergebenen Meister-Matchballs in der Vorsaison. Mats Hummels reagiert auf das Saudi-Angebot für Kylian Mbappé. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© BVB BVB, Gerücht: Meister-Klausel bei Marcel Sabitzer? Marcel Sabitzer ist nach Ramy Bensebaini und Felix Nmecha der dritte Neuzugang bei Borussia Dortmund. Dem Vernehmen nach zahlte der BVB 18 Millionen Euro für den Österreicher. Diese Summe könnte noch steigen, wie die Bild erfahren haben will. Demnach muss der BVB zwei weitere Millionen an den FC Bayern zahlen, sollten die Dortmunder Meister werden. Sabitzer unterschrieb beim BVB bis 2027. Laut Sport Bild ist Sabitzer übrigens direkt ein Kandidat für den Mannschaftsrat, nach dem Abschied von Jude Bellingham ist ein Posten neu zu besetzen. Bei seinem vorletzten Klub RB Leipzig trug Sabitzer die Binde.

© getty BVB, News: Julian Brandt spricht über Liverpool-Angebot Seit 2019 spielt Julian Brandt für Borussia Dortmund. Damals kam er für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB. Zwei Jahre zuvor hatte der Nationalspieler die Möglichkeit, nach drei Jahren in Leverkusen zum FC Liverpool zu wechseln. Das verriet Brandt nun in einem Interview mit The Athletic. "Ich hatte die Chance, den nächsten Schritt zu gehen und mich Liverpool anzuschließen, aber die Zeit war nicht reif für mich", sagte Brandt. "Ich war mir bewusst, dass sie zu dieser Zeit auch Mo Salah im Auge hatten." Die Reds bekamen Salah am Ende auch. Der Ägypter wechselte damals für 42 Millionen Euro von der AS Rom an die Anfield Road.

© getty BVB, News: Julian Brandt spricht über Meister-Matchball Brandt äußerte sich in dem Interview auch ausführlich zur verpassten Meisterschaft des BVB. Am 34. Spieltag der Vorsaison hätten die Dortmunder lediglich ihr Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gewinnen müssen, um den Titel zu holen. Am Ende stand ein 2:2 und der FC Bayern wurde durch einen Sieg in Köln noch Erster. In seinem einmonatigen Urlaub hatte Brandt nach eigenen Angaben "genug Zeit zum Nachdenken" über den verpassten Meister-Matchball Ende Mai. Der 27-Jährige sagte: "Man kann nicht in den Urlaub fahren und alles hinter sich lassen. In den ersten zwei Wochen, einschließlich der Zeit, die ich mit der Nationalmannschaft verbracht habe, spürte man das Gewicht dieses Gepäcks. Man wacht jeden Morgen auf und denkt: 'Scheiße'." Brandt äußerte sich auch über die Reaktionen der BVB-Fans, die nach Schlusspfiff der Partie gegen Mainz erstarrt auf der Südtribüne verharrten und die Mannschaft versuchten zu trösten. "Wir haben dieses Spiel gespielt und danach stehst du vor der Südtribüne und sie jubeln dir zu, trotz allem. Das war surreal. Du schaust in die Gesichter von Menschen, die unglaublich viele Tränen vergossen haben. Das habe ich auch. All das bleibt bei dir", sagte Brandt. Mit Blick auf die neue Saison und die Frage, wie man mit diesem Erlebnis umgehen kann, sagte Brandt: "Wenn man mit seinen Mannschaftskameraden spricht, kann man aus diesem letzten Spieltag sehr viel Energie ziehen. Ich habe mit Edin Terzic telefoniert und ihm gesagt: 'Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort das nächste Pflichtspiel bestreiten'. Das habe ich wirklich so gemeint. Denn man will es nicht dabei belassen. Du willst, dass es wieder losgeht, dass es weitergeht und dass wir gegen Köln ein positives Ergebnis erzielen."

© getty BVB, News: Gregor Kobel lässt Diskussion um Vertragsverlängerung kalt Gregor Kobel sieht die Diskussion über seine mögliche Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund sehr gelassen. "Das ist für mich aktuell gar kein großes Thema. Ich habe Berater, die sich darum kümmern und kann mich selbst voll auf die neue Saison konzentrieren", sagte der Eidgenosse auf einer Medienrunde im Trainingslager der Schwarz-Gelben in San Diego. Kobels Vertrag bei den Westfalen hat ohnehin noch eine Laufzeit bis 2026. Dass er gerne beim BVB bleiben möchte, unterstrich der Keeper nochmals: Er habe schon oft gesagt, "dass ich mich bei Borussia Dortmund sehr, sehr wohl fühle. Alles andere wird von selbst kommen." Zur Kapitänsfrage bei der Borussia meinte Kobel: "Ich möchte der Mannschaft helfen und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen noch gar nicht genau, wann das entschieden wird." Es gebe in der Mannschaft "grundsätzlich nicht nur den einen Kapitän, sondern auch ein Kollektiv, das Verantwortung übernimmt".

© getty BVB, News: Julian Brandt spricht über Transfer von Marcel Sabitzer Julian Brandt freut sich auf das Zusammenspiel mit dem österreichischen Neuzugang Marcel Sabitzer. "Was er in den vergangenen Jahren geleistet hat, spricht für sich. Ich empfange ihn mit offenen Armen, weil ich glaube, dass er ein Mehrwert für uns ist. Ich glaube auch, dass das gut harmonieren wird", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler auf einer Medienrunde des BVB im Trainingslager in San Diego. Generell sei die Borussia durch die neuverpflichteten Spieler in der Breite besser aufgestellt: "Das sind alles Jungs, die die Bundesliga kennen. Marcel Sabitzer war bei Manchester United, Bayern und Leipzig und hat super Saisons gespielt. Felix Nmecha halte ich für einen herausragenden Fußballer. Ramy Bensebaini macht es auch sensationell." Die Neuen hätten durch die Bank "Bock auf den Verein", so Brandt, "auf die intensive Art und Weise, die wir spielen. Wenn ich ihnen beim Fußball spielen zusehe, bleibt die Motivation erhalten und wir pushen uns noch gegenseitig". Er möchte in der neuen Saison "gern noch einen draufsetzen, das ist mein Anspruch", betonte der Ex-Leverkusener.