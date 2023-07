FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB verhandelt wohl heute mit Tottenham Hotspur wegen Harry Kane - inklusive Rückkaufoption für die Spurs?

Der FC Bayern München verhandelt offenbar heute erneut mit Tottenham Hotspur über den Wechsel von Harry Kane - inklusive Rückkaufoption für die Spurs? Torwart David Raya soll ganz oben auf der Liste der Bayern stehen, bei denen Sadio Mané wohl bald gehen wird. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

So sollen Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe in die englische Hauptstadt reisen, um dort wie vor zwei Wochen weitere Gespräche mit Tottenham-Chef Daniel Levy zu führen.

Paris St.-Germain scheint aktuell in der Pole Position zu sein, um den Linksfuß unter Vertrag zu nehmen. PSG wird zudem ein großes Interesse an Kane nachgesagt.

Auch Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia bleibt demnach weiterhin eine Option. Beim Georgier ist allerdings fraglich, ob der FCB sich den 22-Jährigen, dessen Vertrag in Spanien 2027 ausläuft, leisten kann und will.

Alexander Nübel ist per Leihe zum VfB Stuttgart gewechselt, Yann Sommer steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand - wer wird also künftig die Nummer zwei im Tor des FC Bayern?

In saudi-arabischen Medienberichten heißt es, dass Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo, kurz vor einer Einigung mit Sadio Mané steht. Vereinsvertreter und der Berater des Angreifers hatten sich kürzlich zu Gesprächen in Tokio getroffen.

© Getty

FC Bayern München, Gerücht: Wohl noch kein Angebot für Benjamin Pavard

Benjamin Pavard hat vor geraumer Zeit dem FC Bayern mitgeteilt, seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern zu wollen. Bei einem werthaltigen Angebot soll der FCB bereit sein, den Franzosen in diesem Sommer zu verkaufen.

Allerdings ist in dieser Hinsicht noch nichts passiert, will Sport1 erfahren haben. Es gebe weiterhin keine Offerte für den Abwehrspieler, der mit Manchester United, Manchester City und Juventus Turin in Kontakt stehen soll. Dass noch keiner dieser Klubs an die Bayern herangetreten ist, verunsichere die FCB-Oberen, heißt es.

Mindestens 30 Millionen Euro wollen die Bayern für Pavard sehen. Auch ein Verbleib ist weiterhin denkbar, zumal Trainer Tuchel ein Fan von Pavard ist. Doch dafür müsste der Nationalspieler seinen Vertrag verlängern, denn einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer soll es nicht geben.