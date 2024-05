Die größtmögliche Demütigung: Kommentar zur Absage von Thomas Tuchel an den FC Bayern München

© getty

FC Bayern München: Thomas Tuchel verteilt zum Abschied subtile Spitzen

Noch verstärkt wurde dieser Eindruck durch die Art der Kommunikation: Tuchel selbst verkündete die Entscheidung bei der Spieltags-Pressekonferenz. Er traf reflektierte Aussagen, machte einen aufgeräumten Eindruck und genoss es förmlich, subtile Spitzen zu verteilen. Wie schon bei den Absagen von Nagelsmann und Rangnick dürfte auch bei ihm ein Hauch Genugtuung mitgeschwungen haben.

Was es bedeute, dass Aleksandar Pavlovic für die EM nominiert wurde, wo Tuchel doch einen derart großen Anteil an seiner Entwicklung habe, wollte ein Journalist vom scheidenden Trainer wissen. "Die einen sagen so, die anderen sagen so." Großes Gelächter! Hoeneß hatte Tuchel bekanntlich unterstellt, keinen Fokus auf die Entwicklung junger Spieler zu legen. "Wir konnten seine Nominierung nicht verhindern", ergänzte Tuchel. Noch mehr Gelächter!

Fast schon beiläufig projizierte er auch noch die neben Pavlovic zweite erfreuliche Personalie dieser Saison auf sich. "Ich bin stolz, dass ich beim Thema Harry Kane unnachgiebig war und Brazzo mit dem Feuer infiziert habe", verriet Tuchel und machte sich somit gewissermaßen zum Hauptverantwortlichen des spektakulären Transfers, für den sich der damals amtierende Transfer-Ausschuss feiern gelassen hatte.