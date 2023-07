BVB, News und Gerüchte: Emre Can will als Kapitän von Borussia Dortmund "anders sein" als Marco Reus

Emre Can, neuer Kapitän von Borussia Dortmund, will sich in diesem Amt von Vorgänger Marco Reus unterscheiden. Neuzugang Marcel Sabitzer spricht über ein langes Telefonat mit Trainer Edin Terzic und seine Sangeskünste. Salih Özcan blickt auf sein erstes Dortmund-Jahr zurück. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, News: Emre Can will als Dortmund-Kapitän "anders sein" als Marco Reus Borussia Dortmund hat verkündet, dass Emre Can der Nachfolger von Marco Reus als Kapitän des BVB sein wird. Dazu hat sich der Nationalspieler nun geäußert. "Das macht mich unheimlich stolz. Es ist ein großer Tag für mich, meine Familie und die Menschen, die mich in den vergangenen Jahren eng begleitet haben", sagte Can. Der 29-Jährige erklärte, wie er die Rolle als Spielführer ausfüllen möchte: "Ich werde versuchen, mir auf dem Platz treu zu bleiben und mich nicht viel zu ändern, sondern so zu bleiben, wie ich bin. Nur dass ich jetzt die Binde trage. Marco und ich sind andere Typen und deswegen werde ich anders sein und meinen Weg gehen." Dass Can, der im vergangenen Sommer noch als Verkaufskandidat galt, nun BVB-Kapitän ist, hätte man vor geraumer Zeit gewiss nicht erwartet. Dazu sagte Can: "Ich glaube, das Bewerbungsgespräch waren die vergangenen Monate. Vor sechs Monaten hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass ich heute hier sitze und Kapitän der Mannschaft werde." Vom Unsicherheitsfaktor zum Leistungsträger: Welcher Can ist künftig der BVB-Kapitän?

© BVB BVB, News: Marcel Sabitzer über seinen Dortmund-Wechsel Marcel Sabitzer ist nach Ramy Bensebaini und Felix Nmecha der dritte Neuzugang beim BVB. Nun hat sich der Österreicher im Interview mit TV-Sender Sky zu seinem Wechsel vom FC Bayern nach Dortmund geäußert. "Ich hatte ein gutes Jahr in Manchester und habe mir dann natürlich Gedanken darüber gemacht, wie es weitergeht. Ich bin dann erstmal zurück nach München gegangen und habe mir das alles angeschaut, aber die Verantwortlichen dort wollten anders weitermachen. Das galt es zu akzeptieren. Dortmund ist immer reizvoll und es ist schön jetzt hier zu sein", sagte Sabitzer. Trainer Edin Terzic hat die entscheidende Rolle beim Transfer zum BVB gespielt, bekannte der 29-Jährige: "Wir hatten ein sehr langes Telefonat, das fast eine Stunde gedauert hat. Dort hat er mir ganz klar aufgezeigt, wie er mich sieht und wo er meine Stärken, aber auch meine Schwächen sieht. Das hat mich sehr beeindruckt. Er war sehr klar in seiner Analyse. Es ist sehr angenehm, wenn man weiß, dass der Trainer einen kennt und so viel über einen weiß, obwohl man sich eigentlich nicht kannte." Dass er als Neuling bald vor der Mannschaft zu singen hat, wie es Tradition beim BVB ist, ist Sabitzer bekannt. Mit einem Schmunzeln bemerkte er dazu: "Ich habe noch kein Ständchen gegeben, aber da kommt noch etwas. Ich habe schon etwas vorbereitet, aber ich verrate noch nicht, worum es sich handelt. Ich kann aber verraten, dass ich kein begnadeter Sänger bin."

© getty BVB, News: Salih Özcan über seine erste Dortmund-Saison In sein zweites Jahr bei Borussia Dortmund geht Salih Özcan, den der BVB im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln verpflichtet hat. Der Mittelfeldspieler konnte sich jedoch noch nicht endgültig durchsetzen. Die Gründe dafür erklärte er nun im Gespräch mit Sky: "Wir fangen jetzt im Training alle wieder bei null an und jeder kann sich zeigen. In der vergangenen Saison kam ich mit einer Verletzung in die Saison rein und hatte lange Probleme. Ich habe mich danach gut reingekämpft und habe meine eigenen Ziele und mein Ego dann zur Seite geschoben, weil wir alles für die Meisterschaft tun wollten. Ich versuche weiter an mir zu arbeiten und Vollgas zu geben." Der 25-Jährige sagte zudem, dass er die dramatisch verpasste Meisterschaft mittlerweile verarbeitet hat: "Ich glaube, bei mir hat das schon ein bisschen länger gedauert. Ich bin dann noch zur Nationalmannschaft gereist, wo mir natürlich noch einige Fragen dazu gestellt und Sprüche gemacht wurden. Dann galt es aber alles zu akzeptieren und weiterzumachen. Wir wollen jetzt mit vollem Elan in die neue Saison gehen."