FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer hätte sich Verbleib von Thomas Tuchel vorstellen können und nimmt Mannschaft in die Pflicht

© getty

FC Bayern, News: Manuel Neuer hätte sich Vebleib von Thomas Tuchel vorstellen können

Kapitän Manuel Neuer hätte sich einen Verbleib von Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern München über den Sommer hinaus durchaus vorstellen können. Der Torhüter dementierte wie auch Thomas Müller aber die Gerüchte, wonach er deshalb bei der Vereisnführung vorstellig geworden sein soll.

"Ich bin mit der Art und Weise sehr zufrieden, wie er mit uns gearbeitet hat. Ich habe auch gedacht, dass es hätte weitergehen können", sagte Neuer nach der 2:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am letzten Spieltag der Bundesliga und ergänzte: "Es liegt aber nicht in unserer Hand, irgendwie was auszusprechen für den Thomas Tuchel und sein Trainerteam. Ich kann nur sagen, dass sie alles reingelegt und die richtige Vorbereitung für die jeweiligen Spiele getroffen haben."

Nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sei etwas "zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam zusammengewachsen", führte Neuer aus: "Ich glaube, dass wir eine positive Energie in der Truppe hatten und es in der neuen Saison gut funktioniert hätte. Grundsätzlich ist die Entscheidung so gefallen vom Verein und Trainerteam."