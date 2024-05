Mavs wieder in den Conference Finals! P.J. Washington veredelt Dallas-Comeback in Spiel 6 - Luka Doncic mit Triple-Double

Die Mavs stellen auf Zone um und dies brach den Rhythmus der Thunder. Überragend war in dieser Phase Lively, der am Korb nicht zu überwinden war und am offensiven Brett ackerte. Mit einem Putback glich er die Partie sogar zeitweise aus. SGA reagierte, doch Dallas hatte jetzt Momentum. Lively dominierte Holmgren beim Rebound, die ersten Punkte von P.J. Washington waren wieder der Ausgleich, bevor Doncic per Stepback bei noch 3:40 Minuten auf der Uhr die erste Mavs-Führung seit dem zweiten Viertel besorgte.

Diese wuchs dann etwas an. Ein weiterer Washington-Dreier sowie ein Fadeaway von Jones Jr. stellten 70 Sekunden vor Schluss auf +5, doch SGA hatte von Downtown eine schnelle Antwort. Washington vergab danach und beging dann ein kostspieliges Foul abseits des Balles, sodass OKC sogar auf -1 herankam. So brachte ein Dunk von Holmgren mit noch 20 Sekunden die Thunder-Führung, doch Washington hatte das letzte Wort.

Die Mavericks stehen somit nach 2022 erneut in den Conference Finals, diese starten in der Nacht auf Donnerstag. Wo und gegen wen ist noch fraglich. Der Gegner der Mavs wird in Spiel 7 zwischen Denver und Minnesota ermittelt, der Sieger dieser Serie hat dann gegen Dallas Heimvorteil.