"Das Gleiche, was mir passiert ist": Real-Star fühlt mit Kylian Mbappé mit

Courtios: Mbappé braucht "ein Spiel, das den Wendepunkt markiert"

Mbappé benötige "ein Spiel, das den Wendepunkt markiert und ich bin mir sicher, dass das bei ihm passiert", betonte Courtois.

Möglicherweise gelang dieser Wendepunkt gegen Getafe, schließlich lieferte Mbappé eine gute Vorstellung ab und erzielte das Tor zum 2:0-Endstand. Im Bernabeu wurde der 25-jährige Franzose von Reals Fans sogar mit Sprechchören gefeiert.

Mbappé, im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain zu Real gewechselt, musste sich in seiner bisherigen Zeit in der spanischen Hauptstadt regelmäßig mit Kritik herum schlagen. Den hohen Erwartungen konnte er noch nicht gerecht werden, zudem pflasterten einige Negativerlebnisse wie der verschossene Elfmeter bei der 0:2-Niederlage im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool vergangene Woche den bisherigen Real-Weg Mbappés.

Insgesamt kam der Angreifer bis dato in 19 Pflichtspieleinsätzen für die Madrilenen auf zehn Tore und zwei Assists. Die nächste Aufgabe steht am Mittwoch an, wenn Real in LaLiga bei Athletic Bilbao zu Gast ist.