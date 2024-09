Es gibt nur Verlierer: Der brutale Absturz von Titelheld Victor Osimhen bei der SSC Neapel

© getty

Victor Osimhens Wechsel zu Chelsea und Al-Ahli platzen

So blieb Osimhen zunächst nur der FC Chelsea. Das Interesse der Blues waberte seit Monaten, hatte aus Sicht des Spielers aber einen entscheidenden Pferdefuß: Der kaufkräftige Klub aus London spielt nicht in der Champions League und Osimhen wollte unbedingt wieder in die Königsklasse.

Spät in der Transferperiode stieg Al-Ahli in den zähen Wechselpoker ein. Der Klub aus Dschidda, einer von den vier Vereinen der Saudi Pro League, die vom Staatsfonds PIF subventioniert werden, bot zwar 80 Millionen Euro Ablöse und ein sattes Gehalt, aber eben auch eine deutlich schlechtere sportliche Perspektive für einen 25-Jährigen, der sich mit den Besten der Welt messen will.

So entwickelte sich am Deadline Day die Konstellation, dass Osimhen beide Optionen wegbrachen. Chelsea soll verstimmt gewesen sein, dass der nigerianische Nationalspieler von seinen hohen Gehaltsforderungen nicht abrückte. Al-Ahli fuhr derweil zweigleisig und bereitete gleichzeitig die Verpflichtung von Brentfords Ivan Toney vor. Als Napoli dann angeblich nach bereits erzielter Einigung die Ablöseforderung von 80 auf 85 Millionen Euro erhöhte, stiegen die Saudis aus und holten Toney.