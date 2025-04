Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Magdeburg auf den 1. FC Kaiserslautern. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live sehen könnt.

Am heutigen Sonntagnachmittag, den 6. April, kommt es zum sehr interessanten Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften sind im Aufstiegsrennen vertreten. Die Hausherren könnten mit einem Sieg punktetechnisch aufschließen, während die Roten Teufel ihren Relegationsplatz unbedingt verteidigen wollen. Anpfiff in der Avnet Arena in Magbdeurg ist um 13.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Magdeburg und Kaiserslautern wird live bei Sky übertragen - der Heimat der 2. Bundesliga! Bereits ab 12.40 Uhr startet der Pay-TV-Sender mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Fans der Konferenz können auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Top Event einschalten.

Im Livestream habt Ihr bei Sky die Varianten SkyGo oder WOW. Für alle Angebote von Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Programm wird außerdem gegen eine einzelne Gebühr auf OneFootball bereitgestellt.

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: Sonntag, 6. April 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, OneFootball

