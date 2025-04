In der österreichischen Meistergruppe trifft RB Salzburg heute auf Blau-Weiß Linz. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie übertragen wird.

In der Meistergruppe empfängt RB Salzburg den FC Blau-Weiß Linz. Der Anstoß in der Salzburger Red Bull Arena erfolgt am heutigen Sonntag, den 6. April, um 14.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Blau-Weiß Linz heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen RB Salzburg und Blau-Weiß Linz wird live und exklusiv bei Sky Sport Austria 1 übertragen. Der Pay-TV-Sender beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung, um 14.00 Uhr.

Zudem ist die Begegnung auch im Livestream in der App Sky X zu sehen. Grundvoraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Begegnung: RB Salzburg vs. FC Blau-Weiß Linz

Wettbewerb: ÖFB-Bundesliga, Meistergruppe

Spieltag: 24

Datum: Sonntag, 06. April 2025

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena (Salzburg)

TV & Livestream: Sky, Sky X

RB Salzburg vs. Blau-Weiß Linz heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream? - Die Tabelle