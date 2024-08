Bundesliga, Champions League und Super League in der Schweiz live sehen: Wer zeigt / überträgt die Top-Wettbewerbe im Schweizer Fernsehen?

Wo laufen Premier League, Serie A und LaLiga in der Schweiz im TV und Livestream?

Und was ist mit den anderen europäischen Topligen? Auch hier bleibt Ihr nicht auf dem Trockenen sitzen. Fangen wir an mit der Premier League, die fast in Gänze (232/380 Spielen) beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt wird. Alternativ wird Blue Sport über eine Kooperation mit Canal+ ausgewählte Duelle mit französischem Kommentar zeigen.

In der Serie A habt Ihr die Qual der Wahl: Sowohl Blue Sport als auch Sky strahlen sämtliche Partien live und in Farbe aus - und auch DAZN ist mit dabei.

Bei LaLiga ist es ganz simpel! Blue Sport ist alleiniger Rechteinhaber und ist bei sämtlichen Begegnungen am Start.