EM 2021: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse, K.o.-Runde

Die EM 2021 steht vor der Tür und wird mit Spannung erwartet. Wer wann gegen wen spielt erfahrt Ihr hier.

Die EM 2021 beginnt am heutigen Freitag und geht es bis zum Finale am 11. Juni in London. 24 Teams spielen in sechs Gruppen und insgesamt 51 Spielen den neuen Europameister aus. SPOX zeigt Euch den Spielplan und alle wichtigen Termine und Ansetzungen.

Die Highlights des Eröffnungsspiels der EM 2021 seht Ihr 60 Minuten nach Schlusspfiff auf DAZN. Holt Euch dazu jetzt einen kostenlosen Probemonat!

Dieser Artikel wird täglich aktualisiert.

EM 2021: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse der Gruppenphase

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Ergebnis A Fr., 11. Juni 21 Uhr Türkei - Italien Rom A Sa., 12. Juni 15 Uhr Wales - Schweiz Baku B Sa., 12. Juni 18 Uhr Dänemark - Finnland Kopenhagen B Sa., 12. Juni 21 Uhr Belgien - Russland St. Petersburg D So., 13. Juni 15 Uhr England - Kroatien London C So., 13. Juni 18 Uhr Österreich - Nordmazedonien Bukarest C So., 13. Juni 21 Uhr Niederlande - Ukraine Amsterdam D Mo., 14. Juni 15 Uhr Schottland - Tschechien Glasgow E Mo., 14. Juni 18 Uhr Polen - Slowakei St. Petersburg E Mo., 14. Juni 21 Uhr Spanien - Schweden Sevilla F Di., 15. Juni 18 Uhr Ungarn - Portugal Budapest F Di., 15. Juni 21 Uhr Frankreich - Deutschland München B Mi., 16. Juni 15 Uhr Finnland - Russland St. Petersburg A Mi., 16. Juni 18 Uhr Türkei - Wales Baku A Mi., 16. Juni 21 Uhr Italien - Schweiz Rom C Do., 17. Juni 15 Uhr Ukraine - Nordmazedonien Bukarest B Do., 17. Juni 18 Uhr Dänemark - Belgien Kopenhagen C Do., 17. Juni 21 Uhr Niederlande - Österreich Amsterdam E Fr., 18. Juni 15 Uhr Schweden - Slowakei St. Petersburg D Fr., 18. Juni 18 Uhr Kroatien - Tschechien Glasgow D Fr., 18. Juni 21 Uhr England - Schottland London F Sa., 19. Juni 15 Uhr Ungarn - Frankreich Budapest F Sa., 19. Juni 18 Uhr Portugal - Deutschland München E Sa., 19. Juni 21 Uhr Spanien - Polen Sevilla A So., 20. Juni 18 Uhr Italien - Wales Rom A So., 20. Juni 18 Uhr Schweiz - Türkei Baku C Mo., 21. Juni 18 Uhr Nordmazedonien - Niederlande Amsterdam C Mo., 21. Juni 18 Uhr Ukraine - Österreich Bukarest B Mo., 21. Juni 21 Uhr Russland - Dänemark Kopenhagen B Mo., 21. Juni 21 Uhr Finnland - Belgien St. Petersburg D Di., 22. Juni 21 Uhr Tschechien - England London D Di., 22. Juni 21 Uhr Kroatien - Schottland Glasgow E Mi., 23. Juni 18 Uhr Slowakei - Spanien Sevilla E Mi., 23. Juni 18 Uhr Schweden - Polen St. Petersburg F Mi., 23. Juni 21 Uhr Deutschland - Ungarn München F Mi., 23. Juni 21 Uhr Portugal - Frankreich Budapest

© getty Weltmeister Frankreich geht als einer der größten Favoriten in die EM 2021.

Am Ende der Vorrunde erreichen dann die jeweils zwei besten Mannschaften einer jeden Gruppe das Achtelfinale. Hinzu kommen noch die vier besten drittplatzierten Teams der Gruppenphase.

EM 2021: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse der K.o.-Phase

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Ergebnis Achtelfinale Sa., 26. Juni 18 Uhr 2A - 2B (Spiel 1) Amsterdam Achtelfinale Sa., 26. Juni 21 Uhr 1A - 2C (Spiel 2) London Achtelfinale So., 27. Juni 18 Uhr 1C - 3D/E/F (Spiel 3) Budapest Achtelfinale So., 27. Juni 21 Uhr 1B - 3A/D/E/F (Spiel 4) Sevilla Achtelfinale Mo., 28. Juni 18 Uhr 2D - 2E (Spiel 5) Kopenhagen Achtelfinale Mo., 28. Juni 21 Uhr 1F - 3A/B/C (Spiel 6) Bukarest Achtelfinale Di., 29. Juni 18 Uhr 1D - 2F (Spiel 7) London Achtelfinale Di., 29. Juni 21 Uhr 1E - 3A/B/C/D (Spiel 8) Glasgow Viertelfinale Fr., 2. Juli 18 Uhr Sieger 6 - Sieger 5 (Spiel 1) St. Petersburg Viertelfinale Fr., 2. Juli 21 Uhr Sieger 4 - Sieger 2 (Spiel 2) München Viertelfinale Sa., 3. Juli 18 Uhr Sieger 3 - Sieger 1 (Spiel 3) Baku Viertelfinale Sa., 3. Juli 21 Uhr Sieger 8 - Sieger 7 (Spiel 4) Rom Halbfinale Di., 6. Juli 21 Uhr Sieger 2 - Sieger 1 (Spiel 1) London Halbfinale Mi., 7. Juli 21 Uhr Sieger 4 - Sieger 3 (Spiel 1) London Finale So., 11. Juli 21 Uhr Sieger 1 - Sieger 2 London

EM 2021: Highlights auf DAZN

DAZN hat sich die Highlightrechte an der EM 2021 gesichert. Auf der Plattform findet Ihr daher immer 60 Minuten nach Abpfiff die Zusammenfassung des jeweiligen EM-Spiels. Von Eröffnungsspiel bis zum Finale verpasst Ihr daher kein Highlight der Europameisterschaft.

Wer DAZN noch nicht nutzt, kann sich einen Gratismonat zum Testen sichern. Danach kostet DAZN dann aktuell noch 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

EM 2021: Stadien im Überblick

Die EM wird in elf verschiedenen Stadien ausgerichtet, die allesamt mindestens vier Partien ausrichten werden. In Deutschland wird in der Münchner Allianz Arena gespielt.

Die beiden Halbfinals sowie das Finale sind im berühmten Wembley Stadium in London angesetzt. Dort finden mit acht Spielen auch die meisten an einem Ort statt.