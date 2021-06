England - Kroatien 1:0: Raheem Sterling sorgt für Auftaktsieg der Three Lions

England hat das Auftaktspiel in Gruppe D bei der EM 2021 gewonnen. Die Three Lions bezwangen Kroatien vor heimischem Publikum im Wembley-Stadion in London mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Jude Bellingham vom BVB schrieb EM-Geschichte, Jadon Sancho dagegen stand nicht im Spieltagskader.

Temporeicher Start der Three Lions, die durch Fodens Pfostenschuss (6.) und Philipps' Direktabnahme (9.) früh in Führung hätten gehen können. England war sofort präsent, ging aggressiv zu Werke und drängte die Kroaten in ihre eigene Hälfte - teils auch durch präzise lange Schläge in die Tiefe. Kroatien, das oft keinen Druck auf den Ball ausübte, überstand die Anfangsphase nur mit Glück.

Mit zunehmender Spieldauer glichen sich die Ballbesitzwerte jedoch an, das Geschehen war nicht mehr so einseitig. Beide Teams pressten gut, die Defensivreihen standen sicher und waren zweikampfstark. Kroatien versuchte es offensiv meist über die Flügel, blieb jedoch harmlos und in den Aktionen nicht zwingend genug.

Der WM-Zweite von 2018 in seinen Bemühungen meist auch zu langsam und behäbig, auch Tiefenläufe fanden kaum einmal statt. England beherrschte vor allem das Zentrum - kein Wunder daher, dass die Vorlage zur Führung im zweiten Abschnitt vom starken Philipps ausging. Wenig später hätte Kane beinahe auf 2:0 erhöht.

In der Folge veränderte sich an diesem Geschehen nur wenig, die Engländer hatten beim Verteidigen der dezenten Offensivbemühungen Kroatiens keine Probleme. Sterling hätte indes bei seinem freien Schuss die Entscheidung herbeiführen können (74.).

Noten: Die perfekte Halbzeit und ein heimlicher Spielmacher © getty 1/30 England startete furios gegen Kroatien, kam aber am Ende nur zu einem 1:0-Arbeitssieg. Die besten Noten verdienten sich Verteidiger. Hier geht's zu den Noten und Einzelkritiken des Spiels. © getty 2/30 ENGLAND - JORDAN PICKFORD: Hatte sehr wenig zu tun. Schien sich aber nicht zu langweilen und schaltete sich mit präzisen Pässen in die Tiefe immer wieder ins Aufbauspiel ein. Note: 3. © getty 3/30 KYLE WALKER: Der Außenverteidiger wurde von den Kroaten kaum unter Druck gesetzt, verlor aber trotzdem 15 Bälle. Die jedoch vor allem in der gegnerischen Hälfte. Machte den vorletzten Pass vor dem 1:0. Trotzdem - Note: 4. © getty 4/30 JOHN STONES: Der offensivere der zwei englischen Innenverteidiger. Brachte 93,1 Prozent seiner 58 Pässe an den Mann. In der Defensive sicher. Note: 2. © getty 5/30 TYRONE MINGS: Agierte etwas zurückgezogener als Stones, zog aber mit langen Bällen auf die linke Seite einige Angriffe auf. Quasi als gar nicht mal so heimlicher Spielmacher der Engländer mit den meisten Pässen und den zweitmeisten Ballkontakten. Note: 2 © getty 6/30 KIERAN TRIPPIER: Oft am Ball, spielte die meisten Pässe seines Teams, war aber selten effektiv. Keine einzige Flanke, 13 Ballverluste. Note: 4. © getty 7/30 KALVIN PHILIPPS: Brachte jeden (!) seiner 18 Pässe in der ersten Halbzeit an den Mann und stellte mit seiner Chance Livakovic am meisten vor Probleme. Wurde von den Kroaten zunehmend gedoppelt. Überzeugte aber auch dann, bereitete das 1:0 vor. Note: 2. © getty 8/30 DECLAN RICE: Viel zu unauffällig. Wirkte irgendwie immer unter Druck – und das gegen die eher undisponierten Kroaten. Note: 4,5. © getty 9/30 PHIL FODEN: Begann sehr aktiv, wurde immer wieder gesucht. Traf zu Beginn den Pfosten, tauchte dann aber ab. Note: 4. © getty 10/30 MASON MOUNT: Sehr passsicher, mit großer Präsenz. Ein Gesicht der furiosen Anfangsphase der Engländer. Passte sich dem zähen Niveau dann aber an. Note 3,5. © getty 11/30 RAHEEM STERLING: Als einziger Engländer verlor er nach der furiosen Anfangsphase seinen Spielwitz und die offensichtliche Lust am Spiel nicht. Wer, wenn nicht er, sollte also dann das 1:0 erzielen? Note: 2. © getty 12/30 HARRY KANE: Kam nicht ins Spiel, kam in der ersten Halbzeit nur auf 15 Ballkontakte (26 bis zur Auswechslung). Er wurde aber auch kaum gesucht von seinen Mitspielern. Traf auch später nur den Pfosten – mit seinem Körper. Note 5. © imago images 13/30 MARCUS RASHFORD: Kam in der 71. Minute für Foden, kam aber nur noch zu drei Ballkontakten. Keine Bewertung. © getty 14/30 JUDE BELLINGHAM: Der Dortmunder durfte in den letzten zehn Minuten sein EM-Debüt feiern. Wurde sofort gesucht, brachte alle seine vier Pässe an den Mann, wurde gefoult. Keine Bewertung. © getty 15/30 DOMINIC CALVERT-LEWIN: Durfte in der Nachspielzeit helfen, das Ergebnis zu sichern. Keine Bewertung. © getty 16/30 KROATIEN - DOMINIK LIVAKOVIC: Hatte zu Beginn viel mehr zu tun als er wollte. Parierte aber alles sicher weg. Drehte sich beim Gegentor auf die falsche Seite, doch der Treffer ging nicht auf seine Kappe. Note: 3,5. © getty 17/30 SIME VRSALJKO: Die meisten Angriffe der Engländer liefen über seine rechte Seite, war von Anfang an enorm unter Druck. 26 verlorene Bälle sind schlecht! Zwei von sieben angekommenen Flanken auch. Note: 5,5. © getty 18/30 DOMAGOJ VIDA: Ein Innenverteidiger, der bis nach einer Stunde nur zwei Zweikämpfe absolviert, hatte entweder wenig zu tun oder ging den Duellen aus dem Weg. Bei ihm traf gegen England beides zu. Note 4. © getty 19/30 DUJE CALETA-CAR: Wirkte ein bisschen aktiver als Vida, tat aber auch nicht allzu viel fürs Aufbauspiel der Kroaten. Note: 4. © getty 20/30 JOSKO GVARDIOL: Der künftige Leipziger hatte gegen Foden und Co einen schweren Stand auf der linken Abwehrseite. Kaum Ballkontakte. Fälschte den gefährlichen Schlenzer von Foden zu Beginn noch an den Pfosten ab. Note: 5. © getty 21/30 LUKA MODRIC: Er versuchte immerhin noch, das Spiel der Kroaten zumindest ein bisschen unberechenbarer zu machen. Doch so richtig gut waren seine Ideen nicht. Note: 4. © getty 22/30 MARCELO BROZOVIC: Zwar mit den meisten Ballkontakten bei den Kroaten, aber es lag auch an ihm, dass dem Spiel seiner Mannschaft jegliches Überraschungsmoment abging und irgendwie schleppend wirkte. 12 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 23/30 MATEO KOVACIC: Auch der Mittelfeldspieler des Champions-League-Siegers Chelsea konnte dem Spiel kaum Struktur und Tempo geben. Note: 4,5. © getty 24/30 ANDREJ KRAMARIC: 30 Ballkontakte, kein Torschuss, aber immerhin unterband der Hoffenheimer ein paar Angriffe der Engländer. Note: 5. © getty 25/30 ANTE REBIC: War Rebic in der ersten Halbzeit überhaupt auf dem Platz? Noch abgemeldeter als Kane auf der Gegenseite. Taute dann etwas auf und machte aus 21 Ballkontakten immerhin drei Schüsse. Vergab die beste kroatische Chance. Note: 5. © getty 26/30 IVAN PERISIC: Ähnlich wie Kramaric kampfstark, aber ohne Impulse in der Offensive. Im Gegensatz zu Kramaric flankte er aber immerhin zweimal. Note: 4,5. © imago images 27/30 NIKOLA VLASIC: Kam in der 70. Minute für Brozovic, konnte aber auch nicht für mehr Druck sorgen. Keine Bewertung. © getty 28/30 JOSIP BREKALO: Kam in der 70. Minute für Kramaric. Suchte aktiv den Ball, wusste aber nicht viel damit anzufangen. Keine Bewertung. © getty 29/30 BRUNO PETKOVIC: Kam in der 78. Minute für Ante Rebic, blieb ebenfalls blass. Keine Bewertung. © getty 30/30 MARIO PASALIC: Ersetzte Kovacic, gab ein Schüsschen ab. Keine Bewertung.

England - Kroatien: Die Aufstellungen

England: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice, Mount - Foden (71. Rashford), Kane (82. Bellingham), Sterling (90.+2 Calvert-Lewin).

Kroatien: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Brozovic (70. Vlasic) - Kramaric (70. Brekalo), Modric, Kovacic (85. Pasalic), Perisic - Rebic (78. Petkovic).

England - Kroatien: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Sterling (57.)

Josko Gvardiol ist mit 19 der jüngste Spieler, der je für Kroatien bei einer EM oder WM zum Einsatz kam.

Erstmals seit einem EM-Gruppenspiel gegen Frankreich 1992 stand bei England kein Spieler von Liverpool oder ManUnited in der Startelf.

Sterling war in seinen 17 letzten England-Spielen an 19 Toren direkt beteiligt (13 Treffer, 6 Vorlagen). Zudem gewannen die Three Lions die letzten zehn Partien, in denen Sterling traf.

Der bei England eingewechselte Dortmunder Jude Bellingham wurde mit 17 Jahren und 349 Tagen zum jüngsten EM-Spieler der Geschichte. Zuvor war dies Jetro Willems von der Niederlande (18 Jahre, 71 Tage).

Der Star des Spiels: Kalvin Phillips (England)

Der Herrscher des Zentrums: Philipps räumte im Mittelfeld alles ab und hatte auch nach Ballgewinn gute Ideen. In der ersten Halbzeit brachte er alle seine 18 Pässe an den Mann, darunter auch drei lange Bälle. Sein Pass auf Sterling führte zum Führungstor.

Der Flop des Spiels: Andrej Kramaric (Kroatien)

Blieb wie seine offensiven Mitspieler vollkommen harmlos. Vom Hoffenheimer ging keinerlei Kreativität aus, auch zu einem Torschuss reichte es für Kramaric nicht. Wurde nach 70 Minuten ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Pfiff nicht alles richtig, die Ungenauigkeiten waren aber überschaubar und ohne Einfluss aufs Spiel. Ansonsten mit unaufgeregter Spielleitung in einer fairen Partie.